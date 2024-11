El jurat popular declara culpable d'assassinat l'home que va matar-ne un altre a les Borges Blanques el 2022

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El jurat popular ha declarat culpable d'assassinat J.G.G., que va confessar haver matat un home el 9 d'octubre de 2022 en una zona d'aparcament de les Borges Blanques. La lectura del veredicte s'ha fet aquest dilluns al vespre a l'Audiència de Lleida. El jurat ha considerat que l'autor confés del crim va agredir la víctima amb un ganivet de forma "sorprenent, sobtada i ràpida".

Així, avala la tesi de les acusacions, que sostenen que l'home va perpetrar l'atac amb traïdoria, i desestima processar-lo per homicidi, com sol·licitava la defensa. Sí que veu oportú aplicar-li l'atenuant de confessió tardana. Per això, l'acusació particular rebaixa la petició de pena de 25 a 20 anys, la mateixa que demana la fiscalia.