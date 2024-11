Salàs de Pallars treballa per situar-se com a centre de referència en animals de tir

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

“Volem ampliar la fira per convertir-nos en un centre de referència i de transferència de coneixement en matèria d’animals de peu rodó i de tir”, explica Jaume Solé, alcalde de Salàs de Pallars, localitat que ahir diumenge va rebre prop de 3.000 visitants amb motiu de la seua fira, centrada en les atzembles i les cavalleries, l’ús de les quals com a tracció al camp es troba en creixement en cultius com la vinya i en explotacions d’agricultura ecològica. Salàs ha acollit per primera vegada, i coincidint amb la fira, a Trobada Ibèrica de Tracció Animal, que aquest any assoleix la seua quarta edició i en el qual han participat usuaris de, a més de Catalunya i l’Estat espanyol, França i Portugal. “Volem aconseguir que Salàs sigui un punt de trobada d’aquest sector”, va dir. En aquest projecte compten amb el suport de persones vinculades a la Universitat de Lleida (UdL).

La localitat del Pallars va recrear ahir la fira que en els últims segles, i fins l’expansió del tractor i el camió, s’havia situat com la principal del sud d’Europa en animals de peu rodó. En els seus orígens durava sis dies i arribava a atreure 4.000 persones, amb la intendència d’hostaleria diürna i nocturna que això comportava, i 3.000 animals.