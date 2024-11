El Govern central estudia instal·lar vies d'ample europeu de Lleida a Tarragona

Publicat per EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

El ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible ha adjudicat un estudi que contempla analitzar la viabilitat d’instal·lar vies d’ample europeu a l’itinerari que va de Saragossa a Sant Vicenç de Calders per Lleida i la Plana-Picamoixons per canalitzar el trànsit de mercaderies cap al corredor mediterrani.

Així, es tracta d’una de les primeres ocasions en què el Govern central planteja formalment la possibilitat d’instal·lar aquesta infraestructura a Lleida, per les vies de la qual circulen a l’actualitat més de 200 combois de càrrega cada setmana.

L’estudi, no obstant, s’emmarca en un context una mica més complex del que seria la simple anàlisi de la viabilitat de l’ample europeu a Lleida, ja que la contracta, adjudicada a una aliança de tres consultores, té per objectiu analitzar “la viabilitat d’establir un itinerari de mercaderies per connectar la línia Pau-Canfranc amb el corredor mediterrani, quan es reobri la línia ferroviària internacional”, va informar el ministeri.

Així mateix, l’encàrrec preveu estudiar “les necesitats funcionals, actuals i futures, per tipologia de trànsits (viatgers i mercaderies) i pel tipus d’ample” amb tres escenaris: mantenir l’ample ibèric entre Saragossa i Sant Vicenç amb un port sec “a l’entorn” de la capital aragonesa, ubicar aquest centre logístic a prop de Tardienta o, com a plantejament de més ambició, sospesar que les mercaderies puguin circular “directament en ample estàndard sense ruptura de càrrega des de Canfranc fins al corredor mediterrani”, un escenari que requereix “analitzar la viabilitat d’implementar ample estàndard en la relació Saragossa-Sant Vicenç de Calders”.

“Estan treballant a curt termini”

“Han decidit prolongar fins a Barcelona l’autopista ferroviària Algesires-Saragossa, però ens preocupa la falta de previsió”, assenyala Joan Amorós, president de Ferrmed, entitat que reclama la connexió de Ponent amb el corredor mediterrani. “L’eix de l’Ebre és tan important com el costaner, i el que estan preveient és una cosa a curt termini. El que cal fer és duplicar les vies amb ample europeu de Saragossa a Tarragona”. Entre Lleida i Tarragona/Barcelona circulen 129.000 tones diàries de mercaderies entre tren i camió.