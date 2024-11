Les cases de turisme rural de la demarcació de Lleida han augmentat un 127% en vint anys

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Les cases de turisme rural a la demarcació de Lleida registrades l’any 2002 eren 306. Aquesta xifra ha augmentat un 127% en vint anys fins a les 695. Pel que fa a places, actualment són 5.193 quan fa vint anys eren 2.044. Una xifra que suposa un increment del 154%. Les comarques del Pirineu són les que concentren la majoria de l’oferta amb un 72% i el Pallars Sobirà, el Solsonès i l’Alt Urgell les que aglutinen més allotjaments. Cada any reben uns 100.000 turistes que generen més de 200.000 pernoctacions i uns 700 llocs de treball. Aquestes xifres les ha donat a conèixer el director del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, Juli Alegre, durant l’acte de celebració dels 30 anys de la Federació de cases rurals de Lleida.

El president de la Federació de cases rurals, Mario Mata, ha parlat dels punts forts d’aquests allotjaments i ha destacat la proximitat amb el client convertint-se en prescriptors d’un determinat territori. Per Mata els propietaris d’allotjaments rurals contribueixen a l’arrelament territorial fet que no passa amb els allotjaments turístics. Per tenir una casa de turisme rural és condició indispensable viure a tocar del negoci, ha explicat Mata, qui ho ha reivindicat com un punt fort d’aquests allotjaments.