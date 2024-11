El G10 ofereix nou projectes d'economia verda a Lleida a inversors per uns 180 milions

Publicat per Helena Culleré Cap de Comarques Verificat per Creat: Actualitzat:

L’anomenat G10, que reuneix institucions, organitzacions empresarials i sindicals i la UdL, ha creat un grup de treball per impulsar nou projectes d’economia verda i transformadora que poden generar una inversió de 176,7 milions d’euros i 2.099 llocs de treball, amb un valor afegit de 324,6 milions. Es diu LAB4TI (Lleida Advisory Board for Transformative Investments) i els projectes seleccionats es presentaran en una jornada el pròxim dia 28. Segons va transcendir ahir durant la presentació de la jornada, ara per ara hi ha 60 empreses inscrites.

Es tracta d’oferir els projectes com a oportunitat d’inversió a entitats públiques i privades i d’ajudar que superin barreres o bé normatives (sobretot, urbanístiques) o de finançament, segons va explicar Teresa Botarges, assessora de la Diputació en Transicions Sostenibles i Desenvolupament Local.

Un dels projectes és la creació d’un centre de formació professional, ocupacional i contínua en economia verda atesa la falta d’especialistes en aquest sector. Botargues va posar com a exemple de resposta a una demanda actual la recent celebració d’un curs de tècnic en plantes de biogàs, que va organitzar la COELL.

Una de les claus de la resta dels projectes que dijous vinent es posaran sobre la taula és l’aprofitament de materials orgànics que ara es tracten com a residus i el desplegament de les energies renovables. Sobre aquest últim punt, la jornada plantejarà la creació de l’Energyhub Cat com una finestra única per al desenvolupament de les energies renovables a Lleida en col·laboració amb l’Energètica de la Generalitat.

Botargues va explicar que el projecte contempla el desenvolupament de plantes solars de 10 megawatts o menys i el president de la Diputació, Joan Talarn, el va desvincular de macroprojectes que actualment s’impulsen a Lleida per a la transformació energètica de residus.

“En tots aquests projectes hi ha empreses interessades”, va remarcar la tècnica. Va manifestar que “tots ells estan identificats i definits fins a cert punt. Ara cal concretar-los i desenvolupar-los”, mentre que va insistir que “hi ha empreses al territori interessades” a assumir-los. Al marge del centre de formació professional i l’Energyhub, els projectes són el desplegament de biopolígons industrials; la comercialització de crèdits climàtics; bioindústria per descarbonitzar el sector petroquímic; plantes d’escalat preindustrial; tecnologia NB-Iot; una “fàbrica de fàbriques” de tecnologia avançada i un observatori de “recursos endògens”.

El projecte planteja l’anomenada sandbox com a figura per desenvolupar biopolígons a Lleida, ja que la normativa urbanística actual ho dificulta.