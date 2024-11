L'alcalde de Bolvir condemna l'assalt a la casa de Gerard Piqué a la Cerdanya

Publicat per Cynthia Sans Verificat per Creat: Actualitzat:

L’alcalde de Bolvir, Isidre Chia, va condemnar ahir els actes vandàlics registrats al municipi, quan un grup de persones, suposadament d’Arran, va assaltar la casa que Gerard Piqué té a la Cerdanya. Van fer pintades a la façana i a la porta d’entrada de l’immoble per denunciar la crisi de l’habitatge a la zona i el model turístic que consideren nociu. El primer edil va explicar que els Mossos han iniciat una investigació. Va sol·licitar mesures legals per posar fre a aquests actes vandàlics. “El poble té càmeres de seguretat als carrers, i els Mossos ja han obert una investigació”, va dir. A més, va criticar la falta de valor per donar la cara dels responsables dels actes vandàlics, que tot apunta que no són de la comarca. Per la seua part, Gerard Piqué, en declaracions a RAC1, va assegurar que no estava enfadat i va dir no voler donar gaire importància als fets. “No sé si ho denunciaré”, va concloure.

D’altra banda, el consell comarcal de la Cerdanya ha realitzat un inventari dels habitatges de titularitat municipal de la comarca. El document els xifra en 86 immobles (un 1,33% del total d’habitatges). Un 25% d’aquests, diu, estan buits. També estima que hi ha terreny per construir 362 habitatges de protecció oficial.