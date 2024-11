Deu condemnats per traficar amb cocaïna, haixix i 'maria' a Solsona

Publicat per Albert Guerrero Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Audiència de Lleida va condemnar ahir in voce a penes de tres anys i mig de presó deu homes que van reconèixer que es dedicaven al tràfic de drogues a Solsona. La vista oral per conformitat es va celebrar després que la Fiscalia i les defenses arribessin a un acord. Concretament, els acusats –dels quals sis es troben empresonats preventivament– van ser condemnats a tres anys i un dia de presó per un delicte contra la salut pública i a sis mesos de presó per un delicte pertinença a organització criminal.

A més, pel tràfic de drogues, cada un d’ells va acceptar el pagament d’una multa de 20.000 euros. Durant el judici, una desena d’agents dels Mossos d’Esquadra van custodiar els acusats, que estan privats de llibertat.

Van ser detinguts pels Mossos el desembre del 2022, que els portaven investigant mig any

L’operació policial que va permetre desarticular aquesta xarxa dedicada al tràfic de drogues va tenir lloc a mitjans de desembre del 2022. La investigació s’havia iniciat mig any abans després que la policia catalana tingués sospites que un grup de persones es dedicava a la venda de drogues a Solsona.

Durant la investigació, els agents van constatar que en diferents punts de la ciutat es venia droga.

Els distribuïdors, majoritàriament, venien la substància a la via pública i en zones poc transitades, encara que en ocasions també es desplaçaven fins a les cases dels compradors. Van fer una batuda amb sis escorcolls en domicilis que van finalitzar en aquell moment amb la detenció de set persones.

Posteriorment, hi va haver tres arrestats més. Durant l’operatiu es van comissar diferents quantitats de cocaïna, haixix, marihuana i material per a la seua preparació i distribució. Als domicilis van trobar embolcalls amb cocaïna preparats per vendre els consumidors en dosi de mig i un gram, així com diverses peces de cocaïna en roca preparada per tallar i elaborar. També van confiscar 7.220 euros.