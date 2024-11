Una dona declara que el seu cunyat la va intentar atropellar i la va amenaçar de mort a Castellserà

Publicat per acn / redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Una dona ha declarat aquest dijous a l'Audiència de Lleida que el 12 de juny de 2023 el seu cunyat la va intentar atropellar amb el cotxe a Castellserà (Urgell). La denunciant ha explicat que aquell dia va veure el vehicle de l'acusat en un carrer del municipi molt pròxim al seu domicili i on ell no podia acostar-se perquè té una ordre d'allunyament. La dona, ha dit, va decidir fer fotos i gravar vídeos dels fets per "tenir proves". Ha manifestat que, mentre continuava gravant amb el mòbil, el processat "va pujar al cotxe, va maniobrar i en comptes de seguir recte va venir cap a mi per atropellar-me". L'Audiència ha reproduït les imatges enregistrades a l'inici de la sessió.