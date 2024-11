Els animalistes denuncien a Fraga “deixadesa” de l'ajuntament

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Mig centenar d’animalistes de Fraga i altres poblacions del Baix Cinca van participar ahir en una manifestació de protesta contra el que consideren que és una posició de deixadesa de l’ajuntament de la capital de la comarca en matèria de protecció animal. La protesta, convocada per Amigos Peludos Bajo Cinca, va començar davant de l’estació d’autobusos poc després de les vuit del vespre, per discórrer per diversos carrers de la ciutat fins a arribar a l’ajuntament.