La primera crescuda artificial del Segre en 86 anys, de 500 m³/s, arriba a l'Ebre sense danys

L’avinguda artificial programada al Segre per la CHE (Confederació Hidrogràfica de l’Ebre) mitjançant soltes d’aigua als embassaments de Camarasa (Pallaresa) i Lo Grau (Cinca) va arribar a mitja tarda d’ahir al curs baix del riu amb un cabal d’una mica més de 500 m3/s sense causar desperfectes. “Les crescudes ja han passat, i no han causat danys, almenys a primera vista”, va dir l’alcalde de la Granja d’Escarp, Manel Solé.

Les avingudes programades van començar dimarts al matí amb el desembassament de 120 m3/s des de Camarasa i de 400 m3/s més des de Lo Grau que, després de dotze hores d’abocament, van confluir a mitja tarda d’ahir a l’aiguabarreig per anar a parar a l’embassament de Mequinensa.

Malgrat l’aparatositat de l’avinguda, aquesta va ser netament inferior a les de caràcter natural que generen desbordaments i avisos de risc tant al Segre, que va passar per Seròs amb una punta de 147 m3/s quan el nivell groc s’activa per sobre dels 400, com al Cinca, on va assolir els 328 amb el llindar d’alerta inicial situat en més de 500.

La crescuda artificial és, més enllà de les generades en maniobres de laminació d’avingudes, la primera que registra el Segre des de la que van provocar els militars revoltats el mes d’agost del 1938 per provar de frenar l’ofensiva republicana que va donar lloc a la batalla de l’Ebre, que va acabar sent decisiva per inclinar la Guerra Civil.

L’ofensiva republicana, planificada pel general Rojo, incloïa un sistema de ponts basats en barques entre Mequinensa i Amposta per taslladar material i queviures que va acabar desmantellada per l’avinguda que els revoltats, aconsellats per un enginyer de La Canadiense anomenat Charles Smith, van generar obrint les comportes de Camarasa i de Sant Antoni.

Una nova solta a Mequinensa tanca a partir d’avui els embassaments

Les crescudes artificials al Cinca i la Pallaresa han permès transferir a l’embassament de Mequinensa cinc hm3 de Camarasa i divuit de Lo Grau, segons les estimacions de la CHE (Confederació Hidrogràfica de l’Ebre), que té programada per avui una solta de 1.400 m3/s durant vuit hores (40 hm3) cap al Baix Ebre. L’objectiu d’aquestes maniobres hidràuliques consisteix a “dotar els rius de cabals generadors que garanteixin els seus ecosistemes” dins de l’Estratègia de Gestió Integral de Sediments.