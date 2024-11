Desmantellada una plantació de marihuana amb prop de 1.000 plantes i un detingut a Vilanova de la Barca

Publicat per redacció Imatges cedides per la Guàrdia Civil Verificat per Creat: Actualitzat:

La Guàrdia Civil ha desmantellat una plantació amb prop de 1.000 plantes de marihuana en una parcel·la de Vilanova de la Barca i ha detingut un home de 62 anys com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública i d'un altre per tenir la llum punxada. Les plantes estaven ubicades en una zona interior que s'havia habilitat per al conreu i que també tenia un sofisticat sistema de videovigilància, tot valorat en uns 40.000 euros. La Guàrdia Civil creu que, un cop recol·lectada, la droga es comercialitzava al mercat com sacs de terra. La investigació continua i no es descarten noves detencions.

La Guàrdia Civil va iniciar la investigació fa uns mesos després de tenir coneixement de la possible existència d'una plantació de marihuana a la comarca del Segrià. Les sospites els van dur a una parcel·la de Vilanova de la Barca i, finalment, aquest dimecres passat, dia 20 de novembre, els agents van entrar a l'espai cap a les tres de la tarda.

Al lloc hi van trobar una arma, una gran quantitat d'eines per a cultivar la marihuana, entre les quals material elèctric, panells led, filtres de carboni, fertilitzants i bàscules de precisió, a més de material de seguretat i un sofisticat sistema de videovigilància. Tot plegat, valorat en uns 40.000 euros. També hi van trobar unes 1.000 plantes de mida mitjana en procés de creixement. En total, van intervenir 115 quilos de droga. La Guàrdia Civil creu que la marihuana que es recol·lectava es preparava per comercialitzar-la al mercat sota l'aparença de sacs de terra.

La Guàrdia Civil ha entregat les diligències al Jutjat d'Instrucció número 1 de Lleida. La investigació segueix oberta i no es descarten noves detencions.