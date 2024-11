Comença la temporada de tòfona negra, amb el 70% del cultiu a Lleida

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

La temporada de recol·lecció de la tòfona negra, que ha arrencat aquest novembre i s'allargarà fins a mitjans de desembre, es preveu que sigui més bona que les últimes campanyes per la millora de la meteorologia. L'investigador del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) Daniel Oliach subratlla a l'ACN que els últims anys han estat dolents per la falta de precipitacions, però enguany es preveu millor. "Això no vol dir que sigui un clima ideal, però si ens comparem amb els darrers tres anys, clarament és millor", subratlla. De fet, en els últims anys només s'ha pogut collir tòfona de conreu perquè la silvestre era "inexistent". Per tot plegat, els tofonaires preveuen superar les 3 tones de producció a tot Catalunya.

La sequera i el context de canvi climàtic han limitat la producció de tòfona a Catalunya durant les darreres temporades. El sector fa anys que està "estancat" al voltant de les 3 tones de producció degut "al decaïment" de la tòfona silvestre que, en els darrers anys, ha estat gairebé "inexistent", segons ha detallat l'expert en tòfona del CTFC, Daniel Oliach. Enguany, però, es preveu que la pluja que ha anat caient els darrers mesos permeti millorar la campanya -tant pel que fa a la tòfona silvestre com també la de conreu- i, per tant, que s'aconsegueixin superar aquestes 3 tones de producció.

Tot i això, Oliach adverteix que la pluja ha estat "molt irregular". "Tenim parts del Pirineu on ha plogut molt bé, però hi ha d'altres parts de Tarragona o del sud e les Garrigues on les precipitacions han arribat just ara a la tardor i, per tant, ja és tard", ha explicat. En aquest sentit, l'expert del CTFC creu que a nivell de tòfona silvestre es preveu que "en algunes zones es pugui collir alguna cosa", mentre que pel que fa a la tòfona de conreu "amb el reg de suport es pugui millorar una mica els resultats dels últims anys".

El 70% de la tòfona de cultiu està a Lleida

Oliach subratlla que la tòfona de cultiu és "clau" per poder garantir una producció estable a Catalunya. Tot i això, els últims anys també s'ha vist afectada, ja que no s'ha pogut fer l'ús del reg que hauria calgut. Actualment a Catalunya hi ha unes 1.000 hectàrees de conreu de tòfona, el 70% de les quals es troben ubicades a la demarcació de Lleida, que és on s'ha desenvolupat més aquest conreu.

Creix l'exportació

La província de Lleida també s'ha erigit com la gran exportadora de tòfona a Catalunya. Pel que fa als destins, si abans el 90% de la tòfona s'exportava a França -des d'on es comercialitzava a d'altres parts del món-, ara aquesta xifra s'ha reduït fins al 27% i, en canvi, han entrat d'altres destins com, per exemple, els Estats Units, que ja s'ha convertit en el segon destí d'exportació. "Això vol dir que les empreses catalanes estan fent un esforç molt gran per internacionalitzar el producte i saltar-se el mercat francès, que és qui tradicionalment havia comercialitzat la tòfona", subratlla Oliach.