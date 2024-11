Mantenir l'escola rural, clau contra la despoblació

Publicat per Laia Pedrós Verificat per Creat: Actualitzat:

Mantenir les escoles rurals és clau en la lluita contra la despoblació. Les principals traves són l’accés a l’habitatge i al transport, la falta d’activitats extraescolars i la inestabilitat laboral.

Aquesta és una de les principals reflexions del projecte Reptes i realitats de l’escola rural: despoblació, cohesió social, convivència i èxit educatiu liderat per la investigadora Núria Llevot, del qual ahir es van presentar les conclusions al castell de Verdú en la jornada organitzada per la Càtedra d’Estudis Socioeconòmics del Territori Rural de Lleida a la UdL, el grup d’investigació Anàlisi Social i Educativa i la Diputació.

L’estudi destaca com a principals fortaleses “la proximitat i la personalització, la facilitat per crear projectes comunitaris i multinivell en contacte directe amb l’entorn natural. És clau mancomunar serveis i treballar en xarxa entre administracions i entitats per oferir més oportunitats educatives i trencar les desigualtats”.

L’estudi alerta que “les escoles rurals són cada vegada més diverses, la qual cosa requereix professionals”. L’Institut d’Estudis Catalans va proposar que el castell de Verdú sigui la seu del Museu Nacional de l’Educació a Catalunya.