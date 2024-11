Més de 1.600 empreses i negocis de Lleida s'autoproveeixen ja d'energia elèctrica

Publicat per EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

Més de 1.600 empreses i negocis de Lleida s’autoproveeixen d’energia elèctrica amb instal·lacions de renovables, la majoria fotovoltaiques i en alguns casos de cogeneració, segons les dades del Registre d’Autoconsum de la Generalitat.

Les instal·lacions d’autoconsum sumen 9.432 a Lleida després d’una mica més de dos anys d’acceleració de la seua implantació, més imputable a l’escalada dels preus de l’electricitat i els hidrocarburs per la guerra d’Ucraïna que a una altra cosa, encara que aquest ritme de creixement comença a frenar-se.

Només l’1,6% de les plantes d’autoconsum d’energia deixen d’abocar a la xarxa els excedents d’electricitat

De fet, segons les dades de què disposa el consultor Jaume Morrón, la posada en marxa d’aquest tipus d’instal·lacions ha estat menor en el període de gener a maig d’aquest any que en els dos anteriors en tots els segments, amb caigudes de més del 50% en el rang industrial, del 35% en el cas de les pimes i el sector agrari.

Així, el registre comptabilitza 53 instal·lacions de més de 250 kW, que és el llindar de potència que s’assimila amb les indústries. Aquest grup suma 71 mW (megawatts, milers de quilowatts), una potència que iguala a la de la central hidroelèctrica del Pont de Suert, a l’Alta Ribagorça, i que gairebé duplica la d’Oliana, a l’Alt Urgell. La principal d’aquestes és la planta de cogeneració de bonÀrea de Guissona (27,7 mW), mentre que la més gran de les solars és la del Grup Consist a Agramunt (1,25 mW).

El següent esglaó, el de les pimes, les microempreses i les explotacions agrícoles i ramaderes de tipus familiar, el rang de potència del qual es troba a la forquilla que va dels deu als 250 kW, inclou a Lleida 1.598 usuaris les instal·lacions dels quals sumen 54,85 mW, una mica més del que sumen les de Rialb (24,7 i 6), Balaguer (7,4) i Lleida (12). En ambdós grups, com passa amb l’autoconsum domèstic, es tracta majoritàriament (98,4%) d’instal·lacions que aboquen els seus excedents a la xarxa a canvi d’una compensació. Aquesta, sigui econòmica o en devolució d’energia, els permet sumar un abaratiment del cost dels consums nocturns d’electricitat a l’estalvi que els genera l’autogeneració.

El tercer bloc és el de l’autoconsum domèstic, amb les instal·lacions en un ventall de potència de fins a 10 kW que permet estalvis del voltant al 60% del consum energètic, compensacions al marge. Són un total de 7.781, i sumen una potència de 34,82 mW, similar a la de la central de l’embassament de Sant Antoni a Tremp i Talarn (35,2).

Tres firmes venen el 66% de la llum i el 85% del gas

Les tres grans empreses del sector energètic, Endesa, Naturgy i Iberdrola, sumen quotes de mercat del 66,1% en l’electricitat i del 85,8% en el gas, segons les últimes dades difoses per la CNMC (Comissió Nacional dels Mercats i la Competència), que revelen el pes de l’herència de les seues firmes antecessores. Endesa, el procés d’absorció de la qual va incloure el dels actius i les carteres comercials de Fecsa, Enher i Hecsa, subministrava gas al 47,8% dels consumidors d’electricitat al mercat lliure, a molta distància tant de Naturgy (11,1%) com d’Iberdrola (7,2%). Només tres, més Repsol, Total i CHC, ofereixen la tarifa regulada. En el gas, Naturgy, successora de Gas Natural, que al seu torn ho va ser de Catalana de Gas, serveix el 51,8% dels usuaris del mercat lliure, també en aquest cas a una clara distància dels seus seguidors: Endesa amb un 28,9% i Iberdrola amb un 5,1%. Són, amb Total, les quatre úniques que ofereixen la possibilitat de contractar la TUR, la Tarifa d’Últim Recurs. Així, les tarifes regulades són utilitzades en el conjunt de l’Estat pel 39 per cent dels consumidors d’electricitat, mentre que la quota es queda en el 20 per cent en el cas del gas ciutat.

Més de 72.000 contractes canvien de companyia al mercat lliure

“Al sector gasista, les províncies de Segòvia, Lleida, Lleó i Palència van ser les que van sobresortir més en la seua taxa de canvi de comercialitzador” de gas al mercat lliure, destaca la CNMC (Comissió Nacional dels Mercats i la Competència) en el seu últim informe sobre aquests transvasaments. Els consumidors de Lleida són dels que presenten més tendència a canviar de subministrador en tot l’Estat, amb taxes de més del 5% cada trimestre en llum i del 6,5% al 10% en gas. Hi va haver 48.584 canvis en el primer d’aquests mercats i 23.596 en el segon de gener a setembre del 2023. Equival al 18,5% dels contractes del mercat lliure (389.000).