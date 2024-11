“El qüestionament de les víctimes d'atacs masclistes és alarmant”

Publicat per SegreAgències Verificat per Creat: Actualitzat:

La fiscal de sala delegada de violència sobre la dona, Teresa Peramato, denuncia que el qüestionament social a les víctimes de violència sexual és “absolutament alarmant” i entén que hi hagi dones que optin per denunciar les agressions de forma anònima en xarxes socials per compartir amb altres víctimes el seu dolor i poder recuperar-se. “El qüestionament de les víctimes als bars, en qualsevol tertúlia, en els mitjans de comunicació, a les xarxes socials, és absolutament alarmant. Partir del fet que una víctima pot estar mentint per ves a saber què és un qüestionament que requereix molta intervenció en la societat, molta conscienciació, molta sensibilització i molta educació”, explica Peramato en una entrevista a EFE amb motiu del Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència contra la Dona.

“Hem de comprendre que una agressió sexual col·loca la víctima en una situació molt delicada davant de la societat. Si denuncia, se l’estigmatitzarà, se l’assenyalarà, es posarà en dubte la seua versió, es buscaran arguments per intentar culpabilitzar-la: si anava de nit sola, si havia begut o múltiples circumstàncies [...] Qualsevol dona que s’enfronti a aquest corol·lari és molt fàcil que digui jo no denunciaré”, diu. La fiscal defensa que el Ministeri Públic està “treballant dur” en formació en perspectiva de gènere i que s’està avançant molt en la resposta que es dona a les víctimes en l’àmbit penal. Tanmateix, subratlla que les “arrels masclistes” que han “inundat” la societat dificulten que es percebi el caràcter estructural de la violència contra les dones.

Els Mossos han rebut 983 denúncies aquest any a Lleida i han practicat 444 arrestos

Els Mossos d’Esquadra van registrar un total de 983 denúncies entre els mesos de gener a octubre d’aquest any –100 casos al mes– a les comarques de Lleida, mentre que els arrestos pugen amb 444 fins al setembre, dels quals nou eren menors d’edat, com va informar SEGRE ahir.

Belianes pinta bancs amb lemes feministes

Qui estima, no mata, no humilia. Aquest és un dels lemes que ahir veïns de Belianes van pintar en tres bancs per commemorar el Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència contra les Dones que va culminar amb la lectura del manifest.