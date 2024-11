Lleida, la província catalana amb major percentatge d'habitatge 'verd'

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Un estudi recent de ST Analytics, empresa especialitzada en coneixement immobiliari i anàlisi de dades, ha revelat quines són les províncies de l'interior d'Espanya amb un major percentatge d'habitatges eficients energèticament o "verds" (amb etiquetes de tipus A, B, C i D) en relació al seu parc residencial total. L'informe, titulat "La sostenibilitat en el parc d'habitatges d'Espanya 2024", ofereix una radiografia precisa d'aquesta qüestió a nivell nacional, autonòmic, provincial i municipal.

Segons les dades actualitzades a l'octubre de 2024, el parc residencial a Espanya està format per 25,8 milions d'habitatges, dels quals 16,34 milions estan en edificis i els 9,5 restants són de tipus unifamiliar. Una singularitat destacada és que un de cada dos habitatges va ser construït abans de 1980, la qual cosa suposa un total de 12,5 milions d'immobles en aquesta situació.

Alejandro González, Director General de ST Analytics, explica que "les qualificacions energètiques són obligatòries des de 2013, tant per a la venda com per al lloguer de qualsevol habitatge" i que "la seva funció principal és avaluar l'eficiència dels habitatges en aspectes com l'electricitat, la climatització o la gestió de l'aigua". A més, remarca que "l'eficiència energètica d'un habitatge depèn de factors com l'any de construcció, el clima de la regió i el tipus d'immoble".

Les províncies més eficients i les menys eficients de l'interior d'Espanya

L'informe conclou que Toledo és la província de l'interior, i també d'Espanya, amb major percentatge d'habitatges verds sobre el seu parc residencial (21,3%). Tenen aquesta qualificació 91.511 habitatges dels 429.612 que té en total. Toledo lidera aquest rànquing per davant de Saragossa (19,9%), que compta amb 92.916 habitatges eficients sobre un parc total de 468.093; i Terol (17%), amb 12.618 habitatges eficients energèticament dels 73.755 registrats.

A l'altre extrem, Badajoz és la província de l'interior d'Espanya amb menor percentatge d'habitatges verds sobre el seu parc residencial (7,2%). Tenen aquesta qualificació 28.137 habitatges dels 391.455 que té. En una posició similar se situa Conca (7,4%), que compta amb 11.642 habitatges eficients sobre un parc total de 158.421; i Càceres (8,0%), amb 23.406 habitatges sobre 291.837.

La situació a Catalunya

De les províncies de Catalunya, Lleida és la que compta amb un percentatge més alt d'habitatge verd, amb un 11%, seguida de Girona, amb un 10,1%, Barcelona, amb un 9,5% i Tarragona, amb un 6,9%.

Els municipis més destacats de cada província

Si s'analitzen els municipis de més de 5.000 habitatges, el top 50 a nivell nacional compta amb 29 localitats de l'interior d'Espanya, de les quals la majoria se situen a Madrid. El podi d'aquesta llista correspon a tres municipis madrilenys: Rivas-Vaciamadrid (43,6%), Arroyomolinos (42,2%), i Villalbilla (41,4%). També destaquen altres com Boadilla del Monte (40,0%), Paracuellos de Jarama (36,4%) i Tres Cantos (31,4%).

Més enllà d'aquests municipis, si s'elimina la restricció de grandària, els que presenten un major percentatge d'habitatges verds a cada província són: Benasque (19,5%) a Osca, Manzanera (26,0%) a Terol, Villanueva de Gállego (30,6%) a Saragossa, Pioz (37,72%) a Guadalajara, Layos (36,9%) a Toledo, Arcas (19,1%) a Conca, Pozuelo de Calatrava (16,9%) a Ciudad Real, La Gineta (11,8%) a Albacete, Trescasas (48,5%) a Segòvia, Aldeatejada (46,0%) a Salamanca, Aldeamayor de San Martín (41,3%) a Valladolid, Roales (35,1%) a Zamora, Arcos (30,8%) a Burgos, Garray (30,3%) a Sòria, Grijota (26,8%) a Palència, Garrafe de Torío (25,4%) a Lleó, Fontiveros (18,1%) a Àvila, Don Álvaro (12,48%) a Badajoz, Montehermoso (15,94%) a Càceres i Lardero (23,01%) a La Rioja.

La situació a les capitals de província

Cap de les capitals de l'interior d'Espanya se situa entre els municipis amb habitatges més eficients respecte al seu parc residencial a cada província. Ara bé, la que millor posició presenta és Sòria, amb un 26,7%, sent la capital de província més eficient d'Espanya en termes d'habitatge. La segueixen Terol (16,2%), Guadalajara (14,5%), Logronyo (14,2%) Burgos (13,3%) i Palència (11,8%), totes al top 10 de les capitals amb major índex d'eficiència.

Per sobre de la mitjana nacional estan Madrid (11,58%), Saragossa (11,56%), Toledo (11,56%), Valladolid (11,2%), Ciudad Real (10,8%), Càceres (10,7%), Albacete (10,6 %) i Àvila (10,4%). Quant a la resta de capitals de província, Lleó registra un 10%, Segòvia un 9,2%, Zamora un 8,8%, Badajoz un 8,3%, Salamanca un 8,2%, Osca un 7,5% i Conca un 5,9%.