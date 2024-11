Ni Tesla ni BMW, aquest és el cotxe més venut a Andorra, i és una marca de luxe

Un vehicle de luxe, per sorpresa de ningú, el cotxe més venut a Andorra

El mercat automobilístic andorrà ha experimentat un gir inesperat durant els primers deu mesos de l'any, amb un clar predomini dels vehicles d'alta gamma. Porsche s'ha situat com a líder indiscutible, segons explica Diari d'Andorra , amb un total de 190 unitats venudes, representant un 11% del total de matriculacions de turismes nous. Aquesta xifra supera amb escreix les vendes d'altres marques de prestigi com Mercedes, BMW i fins i tot Hyundai, que ocupa el tercer lloc.

Entre els models més sol·licitats de Porsche destaquen el Macan GTS, el Cayenne e-hybrid i el 911 GT3, aquest últim amb un preu que supera els 200.000 euros. Mercedes, per la seva banda, ha aconseguit matricular 170 vehicles, amb més de 70 models diferents, sent el més venut l'AMG G 63, un tot terreny amb un cost superior als 200.000 euros.

Hyundai i BMW es mantenen en la lluita

Hyundai, considerada una marca més econòmica, ha sorprès amb 131 cotxes nous venuts, sent el Tucson el seu model estrella amb 26 unitats. BMW se situa molt a prop, amb 124 matriculacions i una cinquantena de models diferents, destacant l'M3 Competition M XDrive, amb 17 unitats venudes i un valor superior als 120.000 euros.

Altres marques com Seat, Toyota, Cupra, Ford i Renault també han aconseguit xifres significatives, tot i que més modestes en comparació amb les dels vehicles de luxe. Audi, una altra marca d'alta gamma, frega les 70 matriculacions.

Les marques esportives no es queden enrere

Ferrari ha materialitzat 37 vendes, amb els models 296 GTS i Purosangue com a més sol·licitats, aquest últim amb un valor que supera els 400.000 euros. Lamborghini ha aconseguit 26 matriculacions, mentre que McClaren n'ha registrat 5.

Alerta sobre pràctiques dubtoses

L'Associació d'Importadors de Vehicles d'Andorra (AIVA) ha traslladat al Govern la seva preocupació davant l'esclat del cas d'un empresari que venia cotxes de luxe matriculats a Andorra a ciutadans francesos, simulant contractes de lloguer perquè poguessin conduir-los sense problema, malgrat no ser residents al Principat. Aquesta pràctica podria estar sent realitzada per altres negocis de compravenda i estar darrere del major impacte dels cotxes de luxe en les matriculacions.

Les dades de matriculacions de vehicles nous a Andorra durant els primers deu mesos de l'any han posat de manifest un clar predomini de les marques de luxe, amb Porsche al capdavant, seguida de Mercedes, Hyundai i BMW. Aquesta tendència ha generat preocupació en el sector, amb l'AIVA alertant sobre possibles pràctiques irregulars en la venda de cotxes d'alta gamma a no residents.