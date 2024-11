La Seu busca nova ubicació per al teatre

Publicat per Cynthia Sans Verificat per Creat: Actualitzat:

L’ajuntament de la Seu haurà de buscar una nova ubicació per construir el futur teatre municipal després de conèixer, segons un informe, que el terreny proposat a la urbanització de l’Horta del Valira és inundable. L’alcalde, Joan Barrera, ha detallat que la parcel·la número 52, situada a l’altre costat de la carretera, davant de la zona destinada com a parc per a gossos, està catalogada com a inundable i per poder construir-hi el teatre faria falta una actuació important per construir un gran mur de tres metres d’altura amb una inversió calculada en mig milió d’euros. Una vegada construït el mur, va indicar el primer edil, caldria redactar un nou projecte d’inundabilitat “que tingui en compte l’actuació executada i sol·licitar a la CHE i a l’ACA que l’atenguin i permetin construir-hi”.

L’ajuntament busca noves parcel·les que compleixin els requisits per construir l’equipament d’arts escèniques. Segons un estudi de viabilitat del projecte, el teatre necessita un edifici de nova planta d’uns 3.000 metres quadrats, que disposi d’una sala gran amb un màxim de 400 localitats i una altra de més petita per a entre 100 i 150 persones, incloent espais d’assaig múltiples amb la voluntat de promoure la creació. L’opció dels antics jutjats, va recordar Barrera, no compleix amb les dimensions necessàries. L’ajuntament treballa per trobar finançament.