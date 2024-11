Interior preveu adjudicar abans d'acabar l'any les obres de la nova comissaria de Mollerussa perquè comencin al febrer

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

La conselleria d'Interior preveu enllestir abans d'acabar l'any el procés d'adjudicació de la nova Àrea Bàsica Policial de Mollerussa-Les Borges Blanques a una de les onze empreses que s'han presentat a la licitació. L'objectiu és que les obres del nou equipament, que s'ubicarà al costat del Parc de Bombers i a tocar de la carretera de Linyola, puguin començar al febrer i estiguin enllestides en divuit mesos. Així ho ha confirmat aquest matí el director dels serveis territorials d'Interior a Lleida, Xavier Garròs, qui ha acompanyat el director general de Coordinació de les Policies Locals, Daniel Limones, durant la Junta Local de Seguretat presidida per l'alcalde de Mollerussa, Marc Solsona.

L'alcalde mollerussenc ha explicat que un cop entri en funcionament la nova seu de l'ABP, l'actual comissaria dels Mossos d'Esquadra revertirà a l'Ajuntament, el qual hi preveu traslladar la prefectura de la Policia Local. Actualment, la seu de la Guàrdia Urbana s'ubica als baixos de l'ajuntament.

Solsona ha afegit que el consistori treballarà per poder ubicar una comissaria mixta, amb agents dels cossos de la Policia Local i dels Mossos d'Esquadra, per fer recepció de denúncies i, així, ampliar l'atenció a la ciutadania i afavorir la proximitat, una voluntat que ha corroborat el director general de Coordinació de les Policies Local. Daniel Limones també ha explicat que la seva direcció treballa per construir un model de policia local per a tot Catalunya el qual, tot i respectar les particularitats de cada municipi, pugui definir una manera homogènia de treballar.

Mitjana de fets delictius per sota de la de Ponent i de Catalunya

En el transcurs de la Junta, que ha comptat amb la participació de responsables dels cossos de seguretat que operen a la ciutat, s'ha posat de manifest el fet que s'ha disminuït la mitjana de fets delictius a Mollerussa, que és de 49,1 per mil habitants, per sota de la mitjana de la Regió Policial de Ponent (52,3) i de la del conjunt de Catalunya, que se situa en 66,3 per mil habitants. L'alcalde de Mollerussa ha fet una bona valoració d'aquestes xifres. Mollerussa és la segona ciutat de Ponent, després de Lleida, amb més efectius de Guàrdia Urbana amb 21 agents i preveu arribar als 24 pròximament.

Pel que fa a les dades que s'han valorat durant la Junta de Seguretat, destaca un increment del 7,3% pel que fa a la resolució dels delictes, de manera que el 60% dels 739 fets delictius registrats en el darrer any han estat resolts, una circumstància atribuïda a la incorporació d'una unitat d'investigació a l'ABP.

Pel que fa a les detencions també s'ha produït un increment del 18% amb un total de 185 persones detingudes. Quant a la tipologia del delicte, el 64% són delictes contra el patrimoni, els quals han patit un increment del 10%. També han pujat un 20% els delictes contra la seguretat viària, que són actuacions que corresponen a la Policia Local. No obstant això, s'ha registrat un descens del 18% dels delictes contra les persones.