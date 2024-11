Investiguen quatre robatoris en una tarda en cases d’un carrer de Castellserà

Publicat per Albert Guerrero Periodista Laia Pedrós Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Mossos d’Esquadra investiguen robatoris en quatre cases d’un mateix carrer que hi va haver dissabte passat a Castellserà, segons ha pogut saber aquest diari. Va tenir lloc al carrer Coral Flors d’Urgell quan no hi havia ningú als habitatges. En una de les cases va saltar l’alarma, la qual cosa va provocar que els lladres fugissin. Va ser aleshores quan es van adonar que havien entrat a quatre domicilis. Els lladres van sostreure joies, diners i objectes de valor.

L’alcalde de Castellserà, Marcel Pujol, es va reunir dilluns amb el responsable dels Mossos d’Esquadra a la comarca per sol·licitar-li mesures de seguretat contra aquesta onada de robatoris. En aquest sentit, la policia es va comprometre a intensificar els patrullatges a la zona i la setmana que ve organitzaran una xarrada en la qual oferiran consells de seguretat a la llar a la ciutadania, segons va explicar Pujol.

A Castellserà ja hi va haver uns altres dos casos fa un mes, com va explicar aquest diari. També la setmana passada es va registrar un altre robatori a Penelles. A més d’aquests dos municipis, també s’han denunciat casos a Linyola, Bellcaire i Agramunt. Fins ara no han transcendit detencions.

Judici a quatre suposats lladres

D’altra banda, l’Audiència de Lleida té previst jutjar la setmana vinent quatre homes com a presumptes membres d’una organització que hauria comès mitja dotzena de robatoris en habitatges de Cervera, Sant Guim de Freixenet, Castellserà, Ponts, Mont-roig del Camp i Barbastre. Es van cometre entre novembre del 2022 i gener del 2023. La Fiscalia sol·licita sis anys de presó per a cada un dels implicats.