Protesta pel judici contra sis okupes de Rialp

El problema de l’habitatge al Pallars aflora aquesta setmana amb dos casos molt concrets com el judici als sis activistes del col·lectiu L’Aixeta encausats per l’ocupació d’un bloc de pisos a Rialp, assenyalat per a avui al jutjat de Tremp, i l’alerta pel desnonament d’un veí d’Erdo demà.

Així, diversos col·lectius de l’àmbit de l’habitatge van cridar ahir a una concentració solidària avui per demanar l’absolució dels primers i per evitar el desnonament del segon.

Segons van explicar, les cases d’Erdo estan deshabitades des del 2009 i són propietat de la Sareb, per la qual cosa en cas de produir-se els desnonaments el poble quedaria “sense futur ni vida”. Els veïns ja van aconseguir aturar un desnonament el mes passat.

“No podem permetre que els desallotgin sense oferir-los una alternativa”, van assenyalar els activistes.