Catalunya i Aragó renoven el conveni de col·laboració per a l'assistència d'urgències sanitàries a la Franja

La consellera de Salut de la Generalitat, Olga Pané, i el conseller de Sanitat del govern d’Aragó, José Luis Bancalero Flors, han firmat aquest divendres la renovació del conveni de col·laboració per a l’assistència sanitària en urgències i emergències a la Franja, que beneficiarà als 85.000 habitants de 82 municipis –55.000 de la franja aragonesa i 30.000 de la lleidatana–.

La firma ha tingut lloc a la localitat del Pont de Montanyana (Osca), que reparteix el seu terme municipal entre Aragó i Catalunya, amb la presència dels alcaldes i els presidents dels consells comarcals de la zona. Aquest conveni, que està des del 2005, però que actualment era necessari renovar, té per objectiu continuar millorant l’atenció sanitària dels ciutadans en l’àmbit de les emergències extrahospilarias i flexibilitzar els sistemes sanitaris d’ambdós territoris per adequar-los a les necessitats de la població. Dels 82 municipis, 36 corresponen a les províncies catalanes de Lleida i Tarragona i 46 a les d’Osca, Saragossa i Terol.

L’acord ordena la prestació de l’assistència sanitària d’urgències i emergències a la referida zona limítrofa per al que ambdues comunitats aportaran els recursos que tenen situats en elles, utilitzant el dispositiu òptim en cada cas, però mantenint l’autoritat de cada Administració en aquells que li són propis. Catalunya ho farà per mitjà del SEM-061 (Sistema d’Emergències Mèdiques), i Aragó, del 061 Aragó. A més, sempre que sigui necessari, es continuaran utilitzant els serveis d’Atenció Primària de la zona.

La zona d’aplicació afecta els esmentats 82 municipis, sense que tinguin un caràcter d’exclusivitat, de manera que es preveu atendre possibles demandes que puguin realitzar-se des d’ambdós costats pròxims a la mateixa. L’acord també recull la manera de procedir dels mitjans d’una comunitat en l’altra segons la trucada es rebi en un o un altre territori.

El conseller de Sanitat del Govern d’Aragó, José Luis Bancalero Flors, ha remarcat la importància de la cooperació entre ambdós sistemes sanitaris per millorar i potenciar l’accessibilitat sanitària a tots els ciutadans que viuen en aquestes zones límitrofes. "D’aquesta manera donem una bona cobertura assistencial a ambdues parts, que estan cobertes pels diferents sistemes sanitaris, el català i l’aragonès en aquesta zona de l’Aragó Oriental, limítrof entre les dos comunitats autònomes". Ha continuat dient que "en donar aquest servei assistencial que és fonamental, el sanitari, aconseguim reforçar que es fidelitzi la població, l’assentament en l’àmbit rural i ho hem volgut demostrar aquí en aquest municipi perquè veritablement és on podem demostrar la importància que té per a ambdós sistemes sanitari, especialment per al govern d’Aragó, l’àmbit rural".

Bancalero ha indicat que avançar en la cooperació entre els dos sistemes sanitaris "és veritablement important", sobretot, perquè reforça la cooperació que venia ja realitzant des d’aquests anys enrere". El titular de Sanitat ha exposat que "teníem el conveni marc caducat des de fa diversos anys i aquesta és la primera part en la qual volíem avançar, regularitzar i normalitzar de cara a tots els ciutadans". Segons Bancalero "millora i potencia l’accessibilitat sanitària a tots els ciutadans d’aquesta regió, una regió que es caracteritza fonamentalment per unes dificultats en l’orografia, en la demografia i, sobretot en l’àmbit social, ja que la població està augmentant en aquest segment etario, és a dir, està envellint".

Per la seua part, la consellera de Salut, Olga Pané, ha argumentat que aquest conveni evidencia l’interès de l’Administració per donar suport al medi rural. "El que és també important és posar de relleu els acords i que som en un territori rural que en moltes ocasions no recordem, sembla que el que no és a les ciutats no existeix, no ens preocupem, sí que ens preocupem i subratllem que ens preocupem amb aquests convenis".

Així mateix, ha referit que "volem traslladar a la població aquesta sensació de seguretat que vivint aquí no perden oportunitats de salut. Ens importa que la població continuï vivint en aquests territoris i continuï generant el seu projecte de vida aquí, el seu negoci, la seua agricultura... I si no hi ha salut o no hi ha escoles això sempre és més difícil".

Activitat del SEM a la Franja



Durant el 2024, en aquest territori, el SEM ha mobilitzat els seus recursos en 41 incidents urgents. D’aquestes mobilitzacions, 4 s’han portat a terme amb l’helicòpter medicalitzat; 6 amb recursos de la Región Sanitaria Lleida, 30 amb recursos de la Región Sanitaria Alt Pirineu i Aran i 1 amb recursos de la Región Sanitaria Terres de l’Ebre.Del total, només en 21 casos s’ha requerit trasllat a centres sanitaris.

D’altra banda, la Unidad de Apoyo Vital Avanzado de Fraga, a l’Aragó, s’ha mobilitzat en 16 ocasions a Catalunya, la majoria en municipis del baix Segrià. En aquest cas, els trasllats sempre s’han efectuat per part d’unitats del SEM als hospitals de destinació. Des d’Aragó s’han rebut cent avisos d’ambdues zones i s’han mobilitzat 47 mitjans catalans –entre ells, en tres ocasions l’helicòpter de Tremp–, i una trenta de mitjans aragonesos. En concret, s’han rebut 48 avisos en les poblacions limítrofes de Catalunya, amb la mobilització de 26 mitjans aragonesos (de Fraga) i 9 de Catalunya (Lleida, Pont de Suert i Serós) i 52 avisos de zones limítrofes d’Aragó, amb 38 mitjans mobilitzats de Catalunya (Pont de Suert, Balaguer, Lleida, Serós, Almacelles, Alcarrás i Tremp), així com de Montsó, Fraga i Barbastre.

Seguiment i control

El conveni subscrit aquest divendres inclou la creació d’una comissió de seguiment i control, composta per sis membres: tres representants designats pel Departament de Sanitat del Govern d’Aragó o el 061 Aragó i tres representants designats pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya o el SEM-061. Es reunirà una vegada a l’any i quan les circumstàncies ordinàries o excepcionals ho aconsellin. Aquest conveni té una durada inicial de quatre anys, que podria prorrogar-se per un període de fins quatre anys addicionals, i suposa la continuïtat dels marcs de col·laboració prèviament establerts.

El 2005, es va aprovar un conveni marc de col·laboració en matèria de salut, al qual es van vincular dos convenis específics: un primer, on es regulava la coordinació en matèria d’assistència sanitària a diversos nivells assistencials a la zona del Pirineu d’ambdós territoris i, un segon, referent a l’assistència sanitària en urgències i emergències per a les zones limítrofes entre ambdues comunitats.

D'altra banda, durant l'atenció als mitjans, la consellera Pané ha anunciat que, davant de les queixes de pacients i professionals a l'àrea d'Obstretícia de l'Arnau de Vilanova, es buscarà una "separació física" dels espais, com a mesura provisional. La solució final, ha dit, arribarà amb el trasllat de l'àrea quan acabin les obres del nou bloc de l'hospital i quedi lliure l'actual zona quirúrgica.

