Salut anuncia millores parcials per donar més intimitat a les dones a punt de parir a l'Arnau de Vilanova

La consellera de Salut, Olga Pané, ha anunciat millores parcials a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida per augmentar la intimitat de les dones que estan a punt de parir i que ara han de fer la dilatació en un únic espai amb vuit boxs separats per cortines. "Una cortineta no ens sembla una manera de garantir la privacitat, el que volem són solucions més rígides, més físiques", ha explicat Pané. Salut preveu implementar les millores al llarg de l'any que ve, a l'espera d'una solució definitiva quan s'acabin les obres del nou bloc quirúrgic. Pané n'ha parlat al Pont de Montanyana, a la Franja, on ha signat amb el seu homòleg aragonès la renovació del conveni per a l'assistència sanitària de les urgències i emergències a la zona limítrofa.