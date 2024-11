Denuncien la rompuda de cent ha de ZEPA a Aitona per conrear-les

Publicat per EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

Quatre grups ecologistes, SEO-Birdlife, Ipcena, Depana i Natura Rural han denunciat davant de la Secretaria de Transició Ecològica de la Generalitat la rompuda de “més de cent hectàrees” de la ZEPA (Zona d’Especial Protecció per a Aus) dels secans del Segrià i Utxesa, la majoria al terme d’Aitona, per conrear fruita.

Aquestes transformacions, que han convertit la muntanya de matoll mediterrani i els camps d’ordi (de secà) inclosos a la SEPA en plantacions de fruita de pinyol (de regadiu), s’han anat desenvolupant al llarg dels últims catorze anys sense que les empreses que les han portat a terme hagin estat sancionades ni obligades a restaurar les àrees afectades, assenyala la denúncia.

“Si en trenta dies no tenim resposta anirem al jutjat”, adverteix el portaveu d’Ipcena

“Demanem iniciar la tramitació dels projectes de restauració de la realitat física i natural alterada de tots els expedients sancionadors oberts al municipi d’Aitona entre 2010 i 2024”, diu la denúncia, que afegeix que es tracta d’“uns vint (assumptes) amb més de cent hectàrees afectades”.

Les organitzacions conservacionistes també reclamen al Govern que suspengui el reg en aquestes zones per estar “excloses d’aquest recurs” que, amb base a la figura de protecció de la ZEPA, haurien de continuar sent “erms de vegetació natural estèpica”.

“Denunciem aquestes transformacions que s’estan fent de forma il·legal, perquè no tenen autorització”, va explicar Cristina Sánchez, de SEO. Els expedients, oberts per denúncies dels Agents Rurals, han estat oberts i tancats fins a quatre vegades sense més conseqüències sancionadores.

“Si d’aquí a 30 dies no tenim resposta anirem al jutjat”, va dir el portaveu d’Ipcena, Joan Vázquez, qui va retreure a la Generalitat que “ja tarda a obrir una línia d’ajuts als agricultors afectats per ZEPA” per compensar la minva d’ingressos que els suposa no poder conrear en algunes zones.

Espax nega irregularitats en la transformació de 8 ha d’estepa

■ La denúncia de les organitzacions ecologistes assenyala l’empresa Fruites Espax com a presumpta repsonsable d’“actuacions de destrucció de diferents zones de l’espai natural de protecció especial dels secans del Segrià i Utxesa”. Li imputen la “destrucció total per rompuda de vegetació natural i hàbitats d’espècies en perill d’extinció” en 8 hectàrees i d’alterar-ne 19 més en “zones que el 2010 tenien vegetació estepària o cultius de secà d’ordi i oliveres” per plantar fruiters. “Fa anys que aquesta finca està plantada, no perdrem el temps amb aquesta història”, va explicar un portaveu de l’empresa fruitera, que es va reservar la possibilitat d’emprendre accions contra els denunciants en funció del resultat de l’expedient que haurà d’obrir la Generalitat per aclarir els fets.