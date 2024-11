Les Garrigues, una de les comarques més envellides: un de cada quatre és major de 65 anys

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La comarca de les Garrigues s'enfronta a un gran repte demogràfic: l'envelliment de la seva població. Segons un estudi elaborat per Raiels, el 25,7% dels habitants tenen més de 65 anys, una xifra que supera en sis punts la mitjana de Catalunya. Aquesta situació situa les Garrigues com una de les comarques més envellides del territori català.

L'estudi, presentat dimecres pel consell comarcal, posa de manifest que el 87,5% dels municipis garriguencs tenen un índex d'envelliment superior al 200%. Això significa que per cada menor de 16 anys, hi ha més de dues persones majors de 65. En el cas extrem de Fulleda, aquest índex arriba fins al 3.400%, amb trenta-quatre persones grans per cada jove.

Davant d'aquesta realitat, l'informe incideix en la necessitat d'actuar en àmbits clau com la mobilitat, l'adaptació dels habitatges i la prevenció de la solitud no desitjada. Maricel Viladoms, consellera de l'àrea de Drets Socials de la comarca, ha posat èmfasi en la importància de "treballar en xarxa" i involucrar els agents locals per implementar el pla "Envelliment KM0".

Entre les accions prioritàries identificades, destaquen la implantació de serveis de proximitat als municipis rurals, la millora del transport adaptat i el foment de l'envelliment actiu. Amb aquestes mesures, es busca garantir la qualitat de vida i el benestar de la gent gran de les Garrigues, un col·lectiu cada vegada més nombrós i amb necessitats específiques.