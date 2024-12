Els Agents Rurals han localitzat 27 abocaments il·legals d'amiant aquest any a Lleida

Publicat per EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Agents Rurals de la Generalitat han localitzat des de començament d’any a la demarcació de Lleida un total de 27 abocadors il·legals d’amiant, amb la qual cosa en tot just onze mesos (de l’1 de gener al 20 de novembre) pràcticament han triplicat la xifra de tot l’any passat, quan en van trobar deu.

Els residus procedeixen majoritàriament del desmantellament de teulades d’uralita de granges i de les cobertes d’estructures com pallers i parcs de granges.

La localització d’abocaments d’aquest material, la inhalació de les fibres del qual pot causar càncer i fibrosi pulmonar, s’ha incrementat per dos motius: la intensificació de les tasques d’inspecció per part dels Agents Rurals, que aquest any han vist créixer la seua plantilla, i l’augment de la retirada d’aquest material després de l’aprovació l’any passat per part de la Generalitat del pla que marca com a objectiu haver-lo retirat totalment l’any 2032.

L’abocament il·legal d’amiant, que sol camuflar-se entre runa, porta sancions econòmiques de l’Agència de Residus (entre 400 i 6.000 euros aquest any), malgrat que el principal càstig per a l’infractor, sovint professionals de la construcció i en ocasions amos d’edificis sanejats, és l’obligació de restaurar el terreny en el qual va ser trobat el material, una operació que sol tenir un cost elevat ja que només pot portat-la a terme un gestor autoritzat i amb fortes mesures de prevenció de riscos per als seus empleats.

“Els abocaments que estem trobant no són grans, però estan sortint”, explica Llorenç Ricou, responsable dels Agents Rurals a la demarcació de Lleida, que confia en el fet que “a mesura que anem actuant anirà baixant” la localització.

Pel que fa a Lleida, destaquen tres comarques per la freqüència amb què es localitzen aquest tipus d’abocaments: les Garrigues, amb vuit episodis aquest any; la Segarra, amb sis, i l’Urgell, amb un total de cinc, que s’afegeixen als quatre del 2023. Els segueix el Segrià, amb tres aquest any i uns altres tres l’anterior.