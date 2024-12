El Poal inaugura el nou casal després d'un any d'obres

Publicat per Joan Gómez Verificat per Creat: Actualitzat:

El municipi del Poal va inaugurar ahir un nou casal, obra que ha comptat amb un pressupost d’1.015.015 euros cofinançats a través del Pla Únic d’Obres i Serveis 2020-2024 (Puosc), la diputació de Lleida i l’Institut d’Estudis Ilerdencs. L’alcaldessa, Estela Lleonart, va assegurar durant l’acte que l’equipament passarà a ser el “centre neuràlgic” del poble i va recordar que aquesta construcció és fruit d’una consulta popular que es va dur a terme el 2021 durant el passat mandat que va determinar enderrocar l’antic edifici i fer-ne un de nou.

La construcció va començar el gener d’aquest any. L’espai acull una gran sala polivalent així com també un bar, que ja està actiu. Queda pendent el tancament de la zona exterior coberta per a activitats de gran format. Amb un pressupost de 600.000 euros, Lleonart va anunciar que s’inclourà en la pròxima convocatòria del Puosc perquè pugui portar-se a terme entre l’any que ve i el 2026. L’acte va comptar amb la participació de la delegada del Govern a Lleida, Nùria Gil, que va destacar la importància d’aquest tipus d’equipaments perquè fan “comunitat”. D’altra banda, la diputada provincial Sandra Marco va apuntar que “generen inclusió i sentiment de pertinença al municipi”.