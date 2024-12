Gósol torna a quedar-se sense Internet ni cobertura mòbil i l'Ajuntament es planteja desconnectar l'antena de Movistar

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

"Hem perdut el compte, però diria que ja és la dotzena vegada que aquest any ens quedem sense Internet ni cobertura de Movistar". L'alcalde de Gósol, Rafel López, lamenta així el servei que ofereix la companyia, la principal que dona servei al poble. El tall ja fa quatre dies que dura, des de dijous a la tarda, i l'alcalde lamenta que no li han donat cap informació de quant de temps durarà ni tampoc cap solució. "És un desgavell molt gran per als negocis i la gent que teletreballa, i no ho podem sostenir més temps", lamenta. Davant d'aquesta situació, l'Ajuntament es planteja desconnectar l'antena de Movistar. "Que la pressió social vagi cap a ells", denuncia. La companyia assegura que l'avaria es deu a un tall de cable de fibra òptica.

Movistar assegura que els tècnics estan treballant per reparar l'avaria. De fet, segons han informat, ja van reparar un primer tall de cable de fibra òptica i ara estan treballant en un segon, a la zona de Guardiola de Berguedà. Tot i això, no poden donar una estimació de quan es podrà restablir el servei.