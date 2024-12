Desenes de lleidatans estrenen la banca mòbil, que arribarà a uns 120 pobles

Publicat per Laia Pedrós REDACCIÓN Verificat per Creat: Actualitzat:

Cada mes tres autocars, amb personal de CaixaBank i de seguretat, recorreran 3.700 km a Lleida. - LAIA PEDRÓS Cada mes tres autocars, amb personal de CaixaBank i de seguretat, recorreran 3.700 km a Lleida. - LAIA PEDRÓS Cada mes tres autocars, amb personal de CaixaBank i de seguretat, recorreran 3.700 km a Lleida. - LAIA PEDRÓS Cada mes tres autocars, amb personal de CaixaBank i de seguretat, recorreran 3.700 km a Lleida. - LAIA PEDRÓS Cada mes tres autocars, amb personal de CaixaBank i de seguretat, recorreran 3.700 km a Lleida. - LAIA PEDRÓS Cada mes tres autocars, amb personal de CaixaBank i de seguretat, recorreran 3.700 km a Lleida. - LAIA PEDRÓS

Onze municipis del Pirineu i del pla van estrenar ahir el servei de banca mòbil impulsat per la Generalitat i adjudicat a CaixaBank a Lleida. En total, se'n beneficiaran més de 40.000 lleidatans d'entre 120 i 136 municipis. Tres oficines mòbils recorreran a Lleida cada mes uns 3.700 quilòmetres per prestar el nou servei.

“Amb aquesta banca mòbil no caldrà que demanem favors.” Maria Farré, veïna de Ciutadilla, va verbalitzar ahir el que desenes de lleidatans d’una dotzena de pobles de Lleida devien pensar després d’acudir a les primeres oficines bancàries mòbils que es posen en marxa al Pirineu i Ponent. CaixaBank va parlar ahir de 116 localitats de Lleida i la Generalitat va afirmar que són 72 de la vegueria de Lleida, amb 28.300 beneficiaris, i 42 més del Pirineu (tant de Lleida com de Girona, amb 13.000 usuaris), a banda d’11 del Solsonès. El concurs es va adjudicar a CaixaBank per a 136 localitzacions de Lleida a començaments d’any.

A la vegueria de Ponent, 57 dels 72 municipis no tenien oficina bancària i 15 l’han perdut els últims anys. El 19 de desembre tots hauran rebut la primera visita. El servei, impulsat per la Generalitat i gestionat per CaixaBank a Ponent, va viatjar a Montornès de Segarra, amb 90 habitants i que mai ha tingut sucursal bancària. Els veïns van poder retirar o ingressar diners, obrir comptes, domiciliar i pagar els rebuts o consultar moviments, entre d’altres. L’oficina es traslladarà una vegada al mes a cada poble. En els de menys de 250 habitants estarà un mínim de 30 minuts i en els de més, almenys una hora. La delegada del Govern a Lleida, Nùria Gil, va explicar que la iniciativa pretén “evitar la despoblació” i l’exclusió financera rural.

La regidora Montserrat Soto va assenyalar que la mesura és important en un poble on la mitjana d’edat s’acosta als 70 anys. El director comercial de CaixaBank a Lleida i Tarragona, Josep Ramon Fontanet, va avançar que el servei s’anirà adaptant a les necessitats de cada municipi. Ahir s’havia de portar finalment a Peramola, Bassella, Ciutadilla, Guimerà, Montornès, Biosca, Pinós, Llobera, Canejan, Es Bòrdes i Vilamòs. A Bassella, on va arribar amb retard, no hi va haver cap usuari. Des de Peramola, la delegada del Pirineu, Sílvia Romero, va destacar la iniciativa, desplegada amb “fons públics”. Al seu torn, Geremí Camí, director de Banca d’Institucions de CaixaBank, va dir que a l’Estat presten el servei d’oficina mòbil en un miler de localitats.

«Per treure diners sempre anem a Cervera o Tàrrega» «És un servei que per a la gent gran està molt bé» «S’agraeix que hi hagi més serveis per a la gent» «Aquest servei em sembla molt bé, l’utilitzarem molt» «És un servei molt útil per als pobles petits»