Aquesta és la comarca de Lleida on més pugen els naixements el 2023

El Pallars Jussà va ser la comarca que l'any passat va experimentar el creixement percentual més elevat en el nombre de naixements a les comarques de Lleida, amb un augment del 15% respecte al 2022 i un total de 77 nounats, segons les dades publicades ahir per l'Idescat. Altres comarques que també van registrar increments són l'Aran, amb un 10,7% més; les Garrigues, amb un 8%, i el Solsonès, amb un 4%.

En contrast, es van observar descensos de natalitat a les comarques de l'Alt Urgell, la Noguera, la Segarra, el Segrià i l'Urgell. En el conjunt de la província de Lleida, hi va haver 3.116 naixements, la xifra més baixa des del 1998.

Factors influents en la natalitat

Diversos factors poden influir en les diferències en les taxes de natalitat entre comarques. L'estructura demogràfica, amb un major o menor percentatge de població en edat fèrtil, és un element clau. També ho són les condicions socioeconòmiques, l'accés a serveis de salut reproductiva i les polítiques de suport a la família.

El Pallars Jussà, malgrat ser una comarca amb una població envellida, ha aconseguit un notable increment de naixements. Això podria estar relacionat amb l'arribada de noves famílies a la zona, atrets per la qualitat de vida i les oportunitats laborals en sectors com el turisme i l'agricultura.

Descens de la mortalitat en paral·lel

Paral·lelament a les dades de natalitat, l'Idescat també va publicar les xifres de defuncions per comarques. Curiosament, on més van baixar les morts també va ser al Pallars Jussà, amb una caiguda del 28,8%, seguida de l'Alta Ribagorça (-28%), les Garrigues (-22,6%) i la Segarra (-21%).

Projecció futura i reptes demogràfics

Malgrat el creixement percentual de naixements en algunes comarques, la tendència general a la província de Lleida i a Catalunya continua sent de baixa natalitat. L'envelliment progressiu de la població i la baixa taxa de fecunditat plantegen reptes importants per al futur.

Segons les projeccions demogràfiques, si no es produeixen canvis significatius, moltes comarques de Lleida podrien experimentar una pèrdua de població en les pròximes dècades. Això tindria conseqüències en diversos àmbits, des de l'economia fins a la sostenibilitat dels serveis públics.

Les Garrigues, una de les comarques més envellides: un de cada quatre és major de 65 anys



La comarca de les Garrigues s'enfronta a un gran repte demogràfic: l'envelliment de la seva població. Segons un estudi elaborat per Raiels, el 25,7% dels habitants tenen més de 65 anys, una xifra que supera en sis punts la mitjana de Catalunya. Aquesta situació situa les Garrigues com una de les comarques més envellides del territori català.

L'estudi, presentat dimecres pel consell comarcal, posa de manifest que el 87,5% dels municipis garriguencs tenen un índex d'envelliment superior al 200%. Això significa que per cada menor de 16 anys, hi ha més de dues persones majors de 65. En el cas extrem de Fulleda, aquest índex arriba fins al 3.400%, amb trenta-quatre persones grans per cada jove.

Davant d'aquesta realitat, l'informe incideix en la necessitat d'actuar en àmbits clau com la mobilitat, l'adaptació dels habitatges i la prevenció de la solitud no desitjada. Maricel Viladoms, consellera de l'àrea de Drets Socials de la comarca, ha posat èmfasi en la importància de "treballar en xarxa" i involucrar els agents locals per implementar el pla "Envelliment KM0".

Realitat demogràfica canviant

Les dades de natalitat i mortalitat a les comarques de Lleida el 2023 mostren una realitat demogràfica diversa i canviant. Mentre algunes zones com el Pallars Jussà experimenten un augment de naixements, altres registren descensos. Al mateix temps, la mortalitat també presenta variacions significatives entre comarques.