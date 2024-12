Ferit greu un conductor en una sortida de via a Fraga

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Un veí d’Alcolea de Cinca de 48 anys va resultar ferit de caràcter greu aquest dilluns en un accident a la carretera A-1234 entre Fraga i Montsó. El sinistre es va produir a les 13.50 hores, quan un turisme va sortir de la via i va acabar bolcant. Els efectius dels Bombers van haver de rescatar el conductor, que va resultar ferit greu i va ser evacuat a l’hospital de Barbastre.

Al lloc van acudir dos dotacions dels Bombers, una ambulància, una patrulla de la Guàrdia Civil i personal de manteniment de carreteres. Es desconeixen les causes d’un sinistre que investiga la Guàrdia Civil. D’altra banda, dos vehicles van xocar a les 7.10 hores d’ahir a la C-233 a Vilanova de Bellpuig. A la tarda, hi va haver una col·lisió sense ferits a l’L-512 a Artesa de Segre. En ambdós no constaven ferits.