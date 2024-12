Un tall de cable de fibra deixa Tremp sense internet ni telèfon des de divendres

Un tall de cable de fibra òptica de Movistar a Tremp té des de divendres passat gran part de la localitat sense línies de telèfon ni connexió a internet. Això ha provocat desenes de queixes de veïns, empreses i comerços: establiments que no poden prestar els seus serveis diaris. De moment, no hi ha data per a la recuperació de la xarxa, la qual cosa ha provocat l’enuig i indignació de molts veïns de la localitat i també de l’ajuntament. L’alcaldessa, Sílvia Romero, va apuntar que el tall de cable va ser “complex”, segons van informar des de la companyia. Tot i així, “exigim una solució ràpida perquè l’afectació és seriosa i les pèrdues econòmiques també poden ser-ho”, va dir. A més, va afegir que l’avaria va afectar una infraestructura bàsica de telecomunicacions que també dona cobertura a altres companyies de telefonia mòbil i per això el nombre d’afectats és més ampli.

D’altra banda, des de Movistar van apuntar ahir que s’havia localitzat el tall de cable, encara que no podrien establir cap previsió per restablir el servei atesa la complexitat. Així, van avançar que els tècnics hi estan treballant. Alguns comerciants de la localitat van assegurar que internet i els serveis associats, com els datàfons, han funcionat de manera interrompuda des de divendres i molt lents, sense possibilitat de fer pagaments o cobrar els clients. Tampoc a l’oficina de Correus es va poder treballar ahir amb normalitat al no funcionar internet.

La mateixa problemàtica pateixen els veïns del municipi lleidatà de Gósol, al Berguedà, que des de dijous estan sense internet ni telèfon. Al seu torn, fonts de Movistar van apuntar que dissabte es va restablir el servei, encara que es va detectar un altre tall que va tornar a anul·lar la connexió.

Ajuts fiscals per incrementar el parc de pisos de lloguer social

Una de les prioritats del consistori de Tremp per al pròxim exercici és implementar mesures per disposar de més habitatges de lloguer social i incentivar que els particulars incorporin pisos a la borsa d’habitatge públic a través d’ajuts equivalents al 50 per cent de l’IBI. Així es contempla en el pressupost municipal aprovat ahir al ple, que ascendeix a 7,3 milions d’euros, amb un increment del 9,5 per cent respecte al d’aquest exercici. L’alcaldessa, Sílvia Romero, va apuntar que és el pressupost més elevat des de l’any 2010. Destaquen inversions en els serveis i les xarxes d’aigua, així com l’enllumenat públic.