Onada de robatoris en pobles del Segrià i veïns sospesen fer un sometent

Periodista Lleida

Lladres van robar el cap de setmana passat en dos finques –una de les quals una granja de porcs– i en una empresa a Rosselló, Benavent i Vilanova de Segrià, segons ha pogut saber aquest diari. Aquesta onada de robatoris, que se suma a una altra que hi va haver fa uns mesos, ha provocat que els afectats i altres veïns de la zona es plantegin fer un sometent. En el cas de l’empresa, dedicada a la logística, els lladres van sostreure gasoil dels camions. En una granja de porcs es van emportar maquinària i eines. En el tercer cas es va produir un robatori similar.

Aquests robatoris se sumen a un furt de motors de reg, aspersors i altres elements. “Ens sentim abandonats perquè veiem que no hi ha vigilància. Els afectats hem parlat i ens plantegem fer un sometent per dissuadir els lladres”. Per la seua part, des dels Mossos d’Esquadra van explicar que havien rebut almenys dos denúncies i que ho estan investigant.

Altres casos

En les últimes setmanes s’han produït diverses onades de robatoris a Ponent. El dissabte 23 de novembre van robar en quatre cases d’un mateix carrer a Castellserà. Al municipi ja s’havien denunciat dies enrere uns altres dos casos. Fa dos setmanes també es va registrar un robatori a Penelles. A part d’aquests dos municipis, també s’han denunciat casos a Linyola, Bellcaire i Agramunt. Fins ara no han transcendit detencions