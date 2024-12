Espot Esquí, Port Ainé i Boí Taüll ofereixen diverses activitats durant el pont a l'espera de les nevades

Publicat per acn / redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Les estacions d'esquí i de muntanya de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) obriran aquest divendres les seves portes oferint diverses activitats alternatives a l'esquí a l'espera de les nevades. Segons ha explicat FGC en un comunicat, La Molina, Vallter, Espot Esquí, Port Ainé i Boí Taüll oferiran remuntadors, tallers infantils i sortides de senderisme a partir d'aquest divendres mentre que la Vall de Núria, que està oberta tot l'any, ja va encetar les activitats d'hivern el passat dissabte 30 de novembre. Mentrestant, estacions esperen que la baixada de temperatures i la borrasca prevista pel cap de setmana permetin obrir progressivament els dominis esquiables.

Coincidint amb el cap de setmana llarg de la Puríssima, a La Molina la temporada d'hivern començarà amb el primer Campament de Nadal i l'accés al Telecabina Cadí-Moixeró fins al refugi Niu de l'Àliga i el Pic de la Tosa, a 2.537 metres d'alçada. Hi haurà activitats alternatives a l'esquí com pàdel o el Disc Golf i d'altres adaptades als més petits a la zona del Llac i el circuit esportiu.

En el cas de Port Ainé, la temporada s'iniciarà amb l'obertura del Telecadira Jet Cim amb vistes de 360 graus i del nou mirador volat 'El balconet de Port Ainé” a la cota 2000', el mirador astronòmic i els senders de la Xarxa del Parc Natural de l’Alt Pirineu. Pel que fa a les propostes infantils, l’estació comptarà amb el Parc Lúdic, amb activitats com el tubby, els circuits als arbres, la tirolina i els jocs exteriors, a un preu especial.

A Boí Taüll, la temporada s'encetarà aquest divendres amb diverses activitats, com passejos amb telecadira i recorreguts per l'estació a vista d'ocell, mentre que per als més menuts hi haurà activitats de neu per als infants a la Zona Lúdica, amb pistes de trineu i jardí de neu.

D'altra banda, a Espot es podran fer recorreguts que es poden descobrir a través d’itineraris, camins de passeig i d’alta muntanya, com per exemple el Camí fins a la Creu de l’Eixol, i visitar el nou mirador panoràmic a 2.240 metres.

Entre les propostes a la Vall de Núria, es podran fer aquests dies de desembre, destaquen les sortides pels camins de passeig, com la volta al llac o la Creu d’en Riba, la ruta dels ponts històrics, que consisteix a recórrer un petit itinerari de quatre ponts antics que ja s’utilitzaven antigament, o la volta al llac. Entre d'altres, es podran visitar exposicions diverses i interessants, com '90 anys d’història. El Cremallera de Núria', ubicada a l'estació de Ribes Vila, 'Memòries de Neu'; 'La Vall dels 5 elements' i 'Les Muntanyes del còmic del TMFF'.

Pel que fa a Vallter, es podrà accedir al Telecadira Panoràmic del Ter, una ruta de tapes de KM0 pels espais de GastroVallter, i un vermut a la fresca a la Barra de Valler, el nou punt de restauració d’aquesta temporada. Per als més petits, les famílies podran participar en una gimcana per descobrir racons de l’estació.