El govern de Ribera d'Ondara denuncia una "cacera humana" de l'oposició, la secretària i l'ex edil d'Aliança Catalana

L'alcaldessa de Ribera d'Ondara, Elisabet Jové, i la primera tinent d'alcalde, Yolanda Tàsies, han denunciat una "trama" per desgastar el govern municipal motivada per la "manipulació, fúria, traïció, desobediència i pacte de silenci" de l'oposició, l'ex edil d'AC i la secretària del consistori. D'una banda, Jové ha anunciat que ha presentat una denúncia davant dels Mossos d'Esquadra contra l'ex edil i ex soci de govern, Albert Puig, per "assetjament reiterat, dins i fora de xarxes socials, acompanyat de violència psicològica, crits i maltractes", a vegades fins i tot, diu, en presència dels seus fills, així com per "amenaces molt greus". A més, també l'acusa de no haver complert el pacte de govern que havien acordat.

D'altra banda, afirmen que, des del canvi de govern, la secretària de l'ajuntament ha posat traves al funcionament de la pròpia administració i ha dificultat la comunicació amb el nou equip. Això, fins al punt que només permetia que l'equip es posés en contacte amb ella a través de correu electrònic tot i estar a la sala del costat. Jové ha afegit que la secretària l'ha insultada en algunes ocasions i que també ha tingut un tracte "no adequat" amb la resta de personal. Per tot plegat, l'ajuntament va obrir-li un expedient al maig i fa una setmana que la treballadora ha estat suspesa de sou i feina per un període de tres mesos. "Malgrat tants i tants impediments, els veïns han tingut els serveis que han necessitat perquè hem hagut de treballar en coses que no ens tocaven", ha ressaltat Jové.

Jové també ha desmentit les acusacions de l'oposició del PSC que denuncia que l'equip de govern "impedeix" la presa de possessió del regidor que ha de substituir Puig, després de la marxa d'aquest al setembre. Jové ha dit que el ple es celebrarà el pròxim dimarts 10 de desembre i ha afegit que va suspendre el ple d'octubre ja que tenia dubtes sobre si el nou regidor podia prendre l'acta com a regidor no adscrit. Jové va fer arribar el dubte a la Junta Electoral Central (JEC), la qual ha ratificat que el nou regidor, Antonio Fernández, sí pot prendre possessió com a edil.

Tres canvis d'alcaldia en un any i possible moció de censura a la vista

El PSC va guanyar les eleccions del 2023. Va obtenir 3 regidors, els mateixos que ERC, la segona força més votada, mentre que Aliança Catalana va treure un representat. Francesc Sabanés va revalidar el càrrec al capdavant del consistori gràcies a l'abstenció del regidor d'extrema dreta, Albert Puig, que va respectar la llista més votada. El passat mes de març, però, l'edil d'AC i els republicans van pactar una moció de censura per rellevar Sabanés, un pacte que va provocar que Jové es donés de baixa d'ERC. D'acord amb el pacte, Puig va assumir l'alcaldia mentre la nova alcaldessa estava de baixa per maternitat. Puig va ser expulsat de la formació d'extrema dreta al juny per haver titllat de "càncer" el col·lectiu LGTBI i, al setembre, va presentar la seva renúncia al·legant "assetjament mediàtic, denúncies i persecucions". La persona que anava de número dos de la llista d'AC i que ha de substituir Puig, Antonio Fernández, entrarà com a regidor no adscrit, ja que s'ha desvinculat de la formació d'extrema dreta i s'ha sumat a Units per Avançar, formació aliada amb els socialistes.

Fernández prendrà possessió com a nou regidor al ple de dimarts vinent, dia 10 de desembre, i aquesta entrada pot propiciar una majoria alternativa de l'oposició per tirar endavant una moció de censura contra l'actual govern. De fet, l'alcaldessa ho veu probable tot i que critica que l'oposició no té "motius" per presentar una nova moció. "Nosaltres vam fer una moció fonamentada arran d'uns indicis de corrupció, el que no pot ser és inventar-se uns motius i voler fer creure una cosa que no és", ha reblat.