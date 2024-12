Odèn protegeix la muntanya per salvar plantes carnívores

Publicat per EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

L’ajuntament d’Odèn ha tancat un acord de custòdia del territori pel qual l’entitat Xamara Natura gestionarà durant quatre anys la Font dels Fangassos i buscarà d’ajuts per a l’ordenació i manteniment. L’acord és ja oficial després de superar sense al·legacions l’exposició pública.

Entre els vegetals poc habituals que arrelen a la Font dels Fangassos destaca la viola d’aigua (Pinguicula grandiflora), una planta carnívora en la dieta de la qual destaca la ingesta dels insectes que es posen a les fulles de les seues flors, d’aspecte similar a les de les violetes. Els embolica per digerir-los quan hi queden atrapats per la seua textura viscosa.

A banda de la planta carnívora, altres vegetals peculiars que habiten la zona són la fetgera blanca (Parnassia palustris), utilitzada en la medicina alternativa pels seus efectes astringents, diürètics, sedants i cardiotònics, i la cotonera (Eriophorum latifolium), de propietats antiinflamatòries, a part de la cinta d’aigua o jonc bastard (Triglochin palustre), el jonc menut (Juncus bufonius) o la jonc d’estores (Juncus inflexus), tots vulnerables al pasturatge intensiu.

La Font dels Fangassos és una muntanya comunal de torberes alcalines formada per dos parcel·les que sumen 180 hectàrees, totes catalogades com a sòl forestal de protecció especial i incloses a la Xarxa Natura 2000, encara que pràcticament no tenen manteniment i la seua diversitat floral està “molt amenaçada”, assenyala el conveni. Inclou “un bon nombre d’espècies estenoiques” (fràgils) i “cap endemisme, però sí algunes espècies molt rares”.

Aquest tipus de torberes, caracteritzada per la presència d’“herbes graminoides vivaces” i “condicionada per les característiques de la capa freàtica”, resulta “molt vulnerable” a “les variacions hídriques del sòl”.

“Caldria mantenir aquest hàbitat on encara existeix, ja que, a part de ser relativament estrany i d’ocupar superfícies poc extenses, conté bastantes plantes especials i té un gran interès ecològic per al manteniment de la qualitat de les aigües”, afegeix el conveni.

L’acord contempla ordenar l’ús ramader i conservar els microhàbitats per garantir la seua convivència i instal·lar plafons informatius.