L''Amazon pallarès' ja funciona

Publicat per EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Amazon pallarès ja està operatiu a internet i amb la possibilitat de recollir els productes adquirits al mig centenar de comerços amb els quals ha arrancat la iniciativa en taquilles intel·ligents ubicades a quatre localitats del Jussà: Tremp, la Pobla de Segur, Isona i la Torre de Capdella.

“El projecte ve d’una necessitat que es va detectar en diverses diagnosis: tot el que es necessita per a la vida diària és a la comarca, però hi ha molta gent desconnectada del comerç local”, explica Laia Figuera, tècnica de Promoció Local de l’ajuntament de Tremp.

“La gent s’ha acostumat a fer la compra per internet, però desconeix l’oferta del comerç local”, afegeix.

Aquest és un dels resultats que van llançar els estudis previs del programa, finançat amb fons Next Generation, que s’ha materialitzat en un ventall d’accions que inclouen el web, les taquilles i altres aspectes com un sistema de senyalística del comerç local a les poblacions de la comarca.

L’objectiu de Totlapallars.cat és operar com un Amazon pallarès, la qual cosa cosa s’ha assajat amb èxit en altres àrees com Biscaia, encara que amb particularitats com la de no oferir d’entrada la possibilitat de la compra online, encara que està equipat per oferir-la.

Això s’intenta suplir amb la redirecció als comerços locals afiliats i la instal·lació de les taquilles que, amb una clau, faciliten la possibilitat de recollir fora dels horaris comercials els productes comprats online a les botigues locals.

“La vocació de l’eina és aglutinar l’oferta comercial per donar-la a conèixer i sensibilitzar la població i també els visitants”, indica la tècnica de promoció de Tremp, que destaca entre les seues funcionalitats la de poder “fer múltiples recerques, per producte, per categoria comercial i per localitat i veure ràpidament on i com comprar sense necessitat de sortir del Pallars Jussà”.

Paral·lelament, el web inclou un espai de notícies que permet als ajuntaments i les associacions de comerciants millorar el posicionament a Google i difondre promocions i esdeveniments.

Així, el projecte, obert a nous comerços mitjançant un formulari, es completa amb dos accions més: una prova pilot sobre la reutilització d’envasos de vidre de cent grams de capacitat i els de propilè en els quals se serveixen aliments precuinats, i una altra, en fase d’estudi, sobre els trajectes dels productors locals.