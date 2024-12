Oli i moda, grans atraccions a l'Espluga Calba

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Espluga Calba ha tornat a convertir-se aquest diumenge en pol d’atracció de milers de persones gràcies a dos atractius: el venda d’oli verge extra i de moda, ambdós de la màxima qualitat. La cooperativa oleícola local i la tèxtil John Fil han estat els grans protagonistes en la X Fira Oleotèxtil, que ha reunit visitants no només de la demarcació de Lleida per fer-se amb el primer oli, sinó vinguts altres com Barcelona.

Per agafar forces, han pogut degustar un esmorzar popular a un preu de cinc euros, però si després compraven oli, aquest import els ha estat descomptat el compte final. A més, en els portes de la cooperativa oleícola s’han instal·lat una quinzena de parades d’un altre tipus de productes de proximitat.

Després, la visita i la compra en la cooperativa John Fil ha estat pràcticament obligada, on molts han aprofitat l’oferta de preus per comprar moda i altres, els més previsors, han aconseguit els que seran els regals nadalencs a moltes cases en només uneixes setmanes. Tot ha sortit pràcticament a la perfecció aquest diumenge, encara que per evitar possibles problemes derivats del vent, els responsables de la tèxtil han decidit a última hora prescindir els inflables, que estaven cridats a ser un atractiu per als més petits. Això sí, hi ha hagut música i animació en una nova jornada amb tancament de luxe.