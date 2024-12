Andorra s'incorpora a la candidatura de pedra seca

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Andorra s’ha incorporat a la candidatura de la pedra seca reconeguda com a patrimoni cultural immaterial per la Unesco, que fins ara sostenien vuit països, entre els quals no figurava el Principat. Així, el 19 comitè intergovernamental per la protecció d’aquest patrimoni ha aprovat la inscripció de l’Art de la construcció en pedra seca: tècniques i coneixements del Principat. La ministra de Cultura, Mònica Bonell, ha destacat que és la quarta candidatura reconeguda per la Unesco i ha agraït a “tots aquells que treballen en la recuperació d’aquesta tècnica ancestral”. Aquest art havia estat reconegut el 2018 a proposta, a més d’Espanya (a Lleida es conserven nombroses construccions d’aquest tipus), de països com Croàcia, Eslovènia, França, Grècia o Itàlia. Ara s’ha ampliat a cinc de nous: Andorra, Àustria, Bèlgica, Irlanda i Luxemburg.