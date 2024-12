Ribera d'Ondara ja té nou edil i hi haurà moció de censura amb el PSC

Publicat per C. MARSIÑACH Verificat per Creat: Actualitzat:

Antonio Fernández, segon de la llista d’Aliança Catalana a Ribera d’Ondara en les eleccions del 2023, va prendre possessió ahir del càrrec de regidor a l’ajuntament en substitució d’Albert Puig, únic edil de la formació ultra a Lleida, malgrat que la va deixar al setembre.

Fernández es va desvincular d’Aliança i volia entrar al consistori com a regidor no adscrit. Des del PSC van assegurar que s’havia afegit a Units per Avançar, però ahir ell mateix va confirmar que ara per ara no milita en cap partit. El que sí que va confirmar és que donarà suport als socialistes, de manera que podran recuperar l’alcaldia. Segons l’exalcalde del PSC, Francesc Sabanés, volen presentar una moció de censura “tan aviat com sigui possible perquè no hi ha cap altra solució”.

Sabanés va acusar l’actual equip de govern, que encapçala Elisabet Jové (abans, d’AM) de provar d’impedir l’entrada del nou regidor abandonant el ple del 28 d’octubre. Per això en el ple d’ahir va sol·licitar investigar si s’han “vulnerat els seus drets”. Jové ho va negar. Va recordar que en el ple d’octubre no disposaven de la credencial de Fernández i tenien dubtes que pogués ocupar el càrrec com a regidor no adscrit.

En menys de dos anys hi ha hagut tres canvis d’alcaldia i amb una moció podrien ser quatre. El PSC va guanyar les eleccions el 2023. Va obtenir tres regidors, els mateixos que ERC-AM, la segona força més votada, i Aliança Catalana va treure un representant. Sabanés va revalidar el càrrec amb l’abstenció d’Albert Puig d’Aliança.

Al març els republicans i Puig van pactar una moció de censura, un pacte que va provocar que Jové es donés de baixa d’ERC i la seua formació ara és Acord per Ribera d’Ondara. Puig va assumir l’alcaldia mentre l’alcaldessa estava de baixa de maternitat, al juny, però va ser expulsat d’Aliança per comentaris homòfobs i al setembre va deixar el càrrec.

Sabanés va confirmar que en les pròximes eleccions es presentarà com a alcaldable del PSC a Sant Guim de Freixenet, on resideix actualment, i va deixar entreveure que l’alcalde després de la moció podria ser una altra persona.