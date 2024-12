Boí Taüll, Espot i Port Ainé comencen divendres la temporada d'esquí

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Les tres estacions de muntanya que Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) té a la demarcació de Lleida (Boí Taüll, Espot i POrt Ainé) començaran divendres la temporada d’hivern. Les nevades de les darreres jornades han permès acumular gruixos que van dels 20 als 60 centímetres. A més a més, les baixes temperatures han permès fabricar neu i acabar de condicionar els dominis que està previst que es vagin ampliant progressivament si les condicions ho permeten. El president d'FGC, Carles Ruiz, ha dit que auguren una “molt bona temporada”.

Ruiz ha explicat que la neu caiguda els darrers dies permet obrir la temporada amb un gruix “magnífic”. En aquest sentit, considera que fins a Nadal hi haurà unes “molt bones condicions” per poder esquiar per la qual cosa s’augura un molt bon inici de temporada. Així mateix, en base a la demanda de forfets i les reserves hoteleres, si bé pel pont de la Puríssima no es va poder arrencar, ara ja sí que hi haurà una “afluència important” a totes les estacions i per tant es veurien compensats els efectes que no van tenir la setmana passada per falta de neu.

El president de FGC també ha remarcat que ja fa temps que treballen perquè les estacions de muntanya del grup siguin portes als parcs naturals i per això volen guanyar en sostenibilitat, pel que fa als serveis i recursos que fan servir.

Port Ainé és l’estació que obre amb més quilòmetres, un total de 15 repartits en 9 pistes i el 100% del desnivell esquiable amb neu pols que va dels 30 als 60 centímetres. A Boí Taüll s’ha treballat per deixar a punt bona part del domini esquiable que compta amb entre 50 i 60 centímetres de neu. Les temperatures han arribat a -12 graus i l’estació obrirà amb 12 quilòmetres esquiables i 10 pistes amb 6 remuntadors. Durant el cap de setmana s’aplicarà una tarifa especial d’obertura amb un descompte del 30%. Per últim, Espot Esquí té gruixos d’entre 35 i 55 centímetres i 4,2 quilòmetres esquiables.