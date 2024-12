Condemnen per estafa l'amo d'una agència de viatges de Verdú

Publicat per Albert Guerrero Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

El vestíbul de l’Audiència de Lleida va congregar ahir al matí una quarantena de veïns de comarques com l’Urgell, la Segarra o la Noguera, en una imatge poc habitual. Tots ells, la gran majoria de més de 60 anys, es trobaven allà pel mateix motiu: entre setembre del 2017 i desembre del 2018 van denunciar l’amo d’una agència de viatges de Verdú –que va tancar després d’entrar en concurs de creditors– perquè es va quedar amb els diners que havien pagat, un total de 73.410 euros, per anar-se’n de vacances a destinacions com els Estats Units, Islàndia, Turquia, els fiords noruecs, les illes gregues, la Toscana, Portugal, Bèlgica, Croàcia, Romania, Àustria, Extremadura o Galícia.

Alguns afectats van explicar als mitjans que l’amo de l’agència els va avisar de la cancel·lació del viatge dos o tres dies abans de marxar i que no els va tornar els diners. Havien de declarar com a testimonis en un judici contra el processat, acusat d’un delicte continuat d’estafa, però no va fer falta perquè finalment es va celebrar una vista de conformitat després de l’acord al qual van arribar la Fiscalia –que inicialment sol·licitava una condemna de quatre anys de presó– i la defensa.

L’acusat va reconèixer els fets davant del tribunal i va ser condemnat in voce a dos anys de presó. Van acordar rebaixar la petició inicial de condemna a l’aplicar-li les circumstàncies atenuants de reparació del mal, perquè ha tornat 50.519 euros als denunciants; i de dilacions indegudes (retard de la causa); perquè el procés judicial va estar paralitzat entre abril del 2021 i octubre del 2023. També haurà de pagar una multa de 1.440 euros, tornar la resta de la quantitat estafada (23.410 euros) i queda inhabilitat per a llocs de treball que impliquin el cobrament anticipat de diners a clients durant el temps de condemna. La sentència ja és ferma. Els afectats es van mostrar satisfets.