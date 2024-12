Lleida diu adeu diumenge a l'històric tren de Lleida a Barcelona per Manresa

Publicat per segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Govern ha anunciat aquest dijous que el pròxim diumenge, dia 15, posarà en circulació la nova línia de tren de Rodalies RL4, que substitueix l'actual R12 i que estarà operada per Renfe per connectar l'estació Lleida Pirineus amb Terrassa Estació del Nord. Aquesta nova línia obligarà als viatgers que vulguin anar de Lleida a Barcelona –o en sentit contrari– a fer transbord a Terrassa, mentre que ara amb l'R12 el viatge es feia directe, en un trajecte sense transbord entre les dos capitals que es va inaugurar el 1860.

Cinc expedicions en dies feiners

El nou servei de tren entre Lleida i Terrassa disposarà de cinc expedicions per sentit en dies feiners i de quatre expedicions per sentit en dissabtes, diumenges i festius. El primer tren de la línia RL4 sortirà de Lleida Pirineus a les 5:12 hores i arribarà a Terrassa Estació del Nord a les 7:36 hores. En sentit contrari, la primera sortida des de la ciutat vallesana serà a les 5:20 hores i l’arribada serà a les 7:42 hores.

La continuïtat dels viatgers entre Terrassa i L’Hospitalet de Llobregat es realitzarà mitjançant transbordament a la línia R4 de Rodalies a Terrassa Estació del Nord o en el mateix tren, segons cada cas. En sentit contrari, Terrassa Estació del Nord serà l’estació d’intercanvi des de l’R4 a l’RL4 per a trajectes fins a Lleida.

Els plans inicials del Govern preveien que la línia arribés només fins a Manresa, però l’empresa FGC, a la qual es va adjudicar la gestió del servei de Rodalies de Lleida aquest any, ha optat per allargar el recorregut fins a la cocapital del Vallès Occidental. Entre els motius hi ha que l’esmentada estació té una millor connectivitat, tant amb la capital catalana com amb altres línies de la companyia. Des de Manresa surten trens fins a Barcelona cada trenta minuts, mentre que des de Terrassa ho fan cada quinze.

Val a recordar que el desplegament de l’RL3 entre Lleida i Cervera, que es va posar en marxa al febrer, i el de l’RL4, s’emmarquen en els acords del traspàs de competències entre Renfe i FGC, que no serà total fins al segon semestre del 2025.

Per tal d’informar els usuaris de l’RL4 sobre l’estat del servei, Renfe ha creat un nou perfil específic a la xarxa X, com ja existeix per a cadascuna de les línies de Rodalies de Catalunya: https://x.com/rodrl4cat