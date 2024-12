La línia de Manresa conservarà trens sense transbords entre Lleida i Barcelona

La línia ferroviària de Manresa conservarà trens sense transbords entre Lleida i Barcelona després que la Generalitat posi en marxa diumenge vinent l'RL4. Aquesta nova línia inclourà des de la capital del Segrià fins a Terrassa, però molts dels seus trajectes es prolongaran fins a la capital catalana. En els altres caldrà canviar de tren.

La línia ferroviària de Manresa conservarà trens sense transbords cada dia entre Lleida i Barcelona, després que la Generalitat posi en marxa diumenge vinent la nova RL4 entre la capital del Segrià i Terrassa. Encara que el trajecte acabarà en aquesta última localitat, la majoria dels trens recorreran també el tram fins a la capital catalana. Així ho van confirmar ahir el departament de Territori i Renfe. La proposta inicial de la Generalitat plantejava la desaparició dels trens directes entre la capital lleidatana i Barcelona, cosa que havia estat objecte de crítiques des del territori.

La inauguració de la línia RL4 suposarà el final de l’R12 entre Lleida i Barcelona, que fins ara ha comunicat les dos ciutats amb tres trajectes diaris en cada sentit. El nou servei tindrà 5 trens al dia en cada sentit de dilluns a divendres entre la capital lleidatana i Terrassa. Tres recorreran també les vies entre aquesta última localitat i Barcelona. A l’arribar al Vallès Occidental, canviaran la denominació i continuaran circulant com a combois de la línia R4.

Alcaldes veuen positiu augmentar els trajectes diaris, però diuen que no augmenta la velocitat El sindicat CCOO va reclamar ahir a la Generalitat un tren més entre Lleida i Cervera

Els altres trens de l’RL4 acabaran el trajecte a Terrassa i els usuaris que vulguin prosseguir el viatge a Barcelona hauran de fer transbord a l’R4. Això suposarà esperes de fins a 15 minuts. En caps de setmana i festius, l’RL4 tindrà quatre trens per sentit entre Lleida i Terrassa, dels quals un circularà també entre el Vallès Occidental i Barcelona.

Fonts de Territori van assenyalar que el fet de fer servir un mateix tren com a RL4 entre Lleida i Terrassa i com a R4 des d’allà fins a Barcelona obeeix a “necessitats operatives de Renfe”, operadora de la línia fins que la seua gestió es transfereixi a Ferrocarrils de la Generalitat (FGC). La Generalitat espera fer-ho a finals de l’any vinent (vegeu la pàgina 4).

Amb l’estrena de l’RL4, la línia entre Lleida i Cervera (RL3), inaugurada al febrer, guanyarà també un trajecte més al dia i passarà de deu a onze. Alcaldes del traçat de la línia de Manresa van valorar positivament l’augment de trajectes, malgrat que van recordar que no es guanya velocitat.

Alcaldes celebren les millores però recorden les carències de la línia

L’alcaldessa de Tàrrega, Alba Pijuan (ERC), va destacar que “totes les millores són benvingudes”. “L’RL4 suposarà augmentar freqüències, cosa que facilitarà que més persones puguin utilitzar aquest transport”, va dir. Tanmateix, va lamentar que “la durada del viatge continuarà sent la mateixa, no guanyem velocitat”. Així mateix, va criticar “la incomoditat de fer transbords”. Per a l’alcaldessa, “queda molt per fer perquè aquest tren arribi a ser competitiu”, informa L.Pedrós.L’alcalde de Cervera, Jan Pomés (PSC), va valorar que l’actual Govern socialista ha millorat la proposta inicial de la Generalitat. “Acabar a Terrassa en lloc de Manresa ofereix més possibilitats de connexió amb Barcelona amb trens i busos”, va dir, i va afegir que “ara s’hi suma no perdre els trajectes sense transbord fins a Barcelona”.L’alcalde de Mollerussa, Marc Solsona (PL), va indicar que “sempre hem reivindicat les Rodalies de Lleida” i va destacar que tant l’RL3 entre Lleida i Cervera com l’estrena de l’RL4 suposa millorar la connectivitat. Pel que fa als trajectes fora de la província, va puntualitzar que “els canvis només seran bons si milloren les freqüències i el temps de viatge”.

“Fer transbord a Terrassa ha de ser una situació transitòria”

El sindicat CCOO va valorar positivament l’augment de trajectes i va assenyalar que va ser proposta seua prolongar el recorregut i situar el final del trajecte a Terrassa en lloc de Manresa per millorar la connectivitat i reduir el temps dels transbords. Tanmateix, van indicar que la seua proposta preveia una dotzena de trens diaris en cada sentit a l’eix de la línia de Manresa (cinc fins Terrassa i set fins Cervera) en lloc dels onze que preveu el Govern.Així mateix, va afirmar que acabar el trajecte a Terrassa hauria de ser només una situació “transitòria” mentre es fan les obres previstes al tram barceloní de la línia ferroviària, i que, una vegada concloguin els treballs, tots els trens haurien d’arribar a Barcelona sense transbords.Per la seua part, el sindicat CGT va valorar positivament que augmenti el nombre de trajectes, però va destacar que els transbords a l’estació de Terrassa poden suposar molèsties als viatgers que hagin de canviar de tren per prosseguir el viatge entre Lleida i Barcelona. Des del punt de vista laboral, van advertir que Renfe perdrà una important càrrega de treball quan la línia passi en mans de FGC a partir de finals del proper 2025.