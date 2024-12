Baqueira obre la temporada blanca i avui se li sumen les estacions d'FGC amb 31 km

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Baqueira-Beret va llançar ahir la campanya d’esquí al Pirineu de Lleida amb l’obertura de 31 pistes que sumaven una oferta de 36 quilòmetres esquiables, que avui preveu ampliar a 70 quilòmetres amb uns gruixos de 40 a 75 centímetres que, si es donen les condicions meteorològiques adequades en els propers mesos, permetrien a les estacions lleidatanes mantenir la campanya fins a començaments de la primavera que ve.

“Les condicions per esquiar han estat molt bones en aquesta jornada d’obertura”, van explicar fonts del complex hivernal, que van destacar l’elevada afluència malgrat tractar-se d’un dia laboral i proper a un pont festiu.

Els gruixos de la neu, de 60 centímetres en algunes estacions, auguren una temporada llarga

“L’intens fred, les nevades d’aquesta setmana i l’eficiència en producció de neu, a més de l’intens treball dels equips de pistes, permetran obrir fins a 70 km de traçats per a aquest cap de setmana” en 51 pistes (32 a Baqueira, 13 a Beret i 6 a la Bonaigua) i amb 22 remuntadors operatius, va anunciar l’estació.

Baqueira, que aquest any ha invertit 13,4 milions en millores, disposa de tres noves pistes que eleven la seua oferta a 122 (18 negres, 54 roges, 44 blaves i 6 verdes) que sumen 171 km esquiables.

Paral·lelament, i després de l’obertura testimonial de Boí Taüll dissabte passat amb dos pistes que sumaven un quilòmetre esquiable, les tres estacions lleidatanes d’FGC (Ferrocarrils de la Generalitat) inicien avui formalment la campanya amb una oferta de 12 quilòmetres en deu pistes cobertes per sis remuntadors al complex ribagorçà, als quals s’afegiran al Pallars Sobirà els quinze en nou traçats de Port Ainé i els 4,2 d’Espot Esquí.

El president de Ferrocarrils, Carles Ruiz, va qualificar de “magnífic” l’estat de la neu, amb gruixos de 30 a 60 centímetres, i va augurar una “molt bona temporada” a les estacions del grup.

Finalment, l’estació de Port del Comte, al Solsonès, va anunciar que també iniciarà avui la campanya d’esquí amb l’obertura de cinc pistes que sumen una oferta de cinc quilòmetres esquiables; en aquest cas, amb gruixos de neu dels vint als quaranta centímetres.

La ‘competència’ de la resta del Pirineu obre també

Les estacions andorranes de Pal Arinsal, Grandvalira i Ordino Arcalís van obrir la campanya entre diumenge i dilluns i preveuen sumar aquest cap de setmana una oferta al voltant de 200 km de pistes. Aquest divendres se sumen la resta de les del Pirineu occidental i central: La Molina, Vall de Núria i Vallter 2000, a Girona, amb una oferta conjunta que serà de 21 km en 33 traçats, i les oscenques de Formigal-Panticosa, Cerler i Astún-Candanchú.

Bones condicions perquè s’assenti la neu

L’intens fred dels últims dies al Pirineu de Lleida, amb temperatures de fins a -11º en cotes altes, ha resultat òptim perquè les nevades del cap de setmana passat s’hagin consolidat als cims i perquè aquesta capa inicial, reforçada per la neu artificial elaborada amb canons, pugui actuar com a llit per a les següents. Les previsions meteorològiques anuncien noves nevades per a diumenge vinent.

Gairebé cent hm3 d’aigua en forma de neu a Lleida

El primer part d’estimació de les reserves nivals de la CHE (Confederació Hidrogràfica de l’Ebre) d’aquesta temporada calcula que a la demarcació de Lleida s’acumula prop d’un centenar d’hectòmetres cúbics d’aigua en forma de neu. Gairebé un terç d’aquest volum (30,1 hm3) es concentra a la Val d’Aran. Al Pallars n’hi ha 33,3, a la capçalera del Segre 26,7 i a la de la Ribagorçana, 8,2.