Port Ainé dona el tret de sortida a la temporada d’esquí amb el 100% del desnivell operatiu

Port Ainé ha donat el tret de sortida a la temporada d’esquí aquest divendres amb el 100% del desnivell de l’estació operatiu. En concret ofereix 15 quilòmetres esquiables i neu pols que va dels 30 als 60 centímetres de gruix. L’estació pallaresa ha pogut obrir 9 pistes després de les nevades de la darrera setmana i la previsió és anar-ne obrint més en funció de les condicions climatològiques. Satisfacció entre els primers esquiadors que han visitat el complex ja que feia dies que tenien ganes de practicar l’esport blanc. Les sis estacions de muntanya de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) estaran operatives aquest cap de setmana amb l’obertura parcial dels seus dominis.

La directora de Port Ainé i Espot, Gemma Tost, ha destacat les bones condicions d'obertura aquesta temporada després de les darreres nevades i confia que aquest cap de setmana els dos complexos pallaresos rebran una bona afluència d'esquiadors. En aquest sentit, ha afegit que tot i que tradicionalment els caps de setmana d'abans de les festes de Nadal les xifres "afluixen", enguany com que no s'ha pogut esquiar per la Puríssima es nota que "hi ha ganes".

Aquest divendres els afortunats que han pogut agafar festa a la feina per estrenar la temporada d'esquí han pogut fer baixades per pistes sense massificació i amb un neu pols recent caiguda la passada matinada.

A Port Ainé la intensa nevada del cap de setmana passat i les baixes temperatures de la setmana han permès obrir amb el 100% del desnivell esquiable. La temporada comença amb els telecadires de Roní i el Jet Cim, les Cintes de la Font I i II, i el teleesquí de Clots en funcionament. D’aquesta manera, estan oberts els itineraris d’esquí de muntanya Baixant del Bosc i l’Estadi, a més a més de la pista de tubbing, la de trineus, el Parc d’Aventura i el jardí de neu per als més petits.