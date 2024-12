Tres detinguts a Mollerussa per facilitar empadronaments fraudulents a estrangers

Publicat per redacción Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Mossos d’Esquadra van detenir aquest dijous a Mollerussa tres persones per presumptament facilitar empadronaments fraudulents a estrangers, que aquest últim any han afectat unes 40 víctimes, si bé actuaven des del 2015.

Van iniciar la investigació policial arran de la denúncia d’una víctima detectada per l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de la localitat, i els agents van descobrir un home que redactava contractes ficticis de lloguer en pisos propietat d’altres persones, ha informat la policia catalana en un comunicat aquest divendres.

Els lloguers s’oficialitzaven amb la participació d’unes altres dos persones que feien de mitjanceres i facilitaven l’empadronament fraudulent d’estrangers en situació de vulnerabilitat, estratègia que duien a terme des del 2015 i que aquest últim any havien seguit per a uns 25 contractes, que han afectat unes 40 de víctimes, a qui haurien estafat uns 16.000 euros.

Els investigats suposadament demanaven a les víctimes una quantitat de diners, que anaven entre 300 i 400 euros, per realitzar un contracte fictici i així empadronar-se i que després els autors els reclamaven anualment per mantenir els padrons. La investigació continua oberta i els Mossos no descarten que els detinguts estiguin implicats en altres fets similars.