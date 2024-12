Ultimen la convocatòria per a interventor de la Diputació

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La Diputació ultima la convocatòria per cobrir la plaça d’interventor de la corporació provincial després de la marxa de l’anterior titular, a qui es va iniciar un procés de cessament fa uns mesos, a l’ajuntament de Gavà després de guanyar-hi una plaça. Fonts de la Diputació van explicar ahir que, mentre no es cobreix la vacant, l’assessora econòmica del món local cobreix les seues funcions, ja que és habilitada nacional, malgrat que actualment està de baixa. Per això, la corporació nomenarà dilluns un interventor accidental, mentre que la convocatòria de la plaça es formalitzarà la setmana que ve.

El juliol passat, l’equip de govern (format per ERC, PSC, UA i PL) va obrir un expedient per cessar l’interventor després d’anys de retards en pagaments que provocaven queixes de municipis, empreses i entitats. Directius de la corporació van atribuir al responsable de fiscalitzar els comptes una falta de cooperació que alentia liquidar obres, factures de proveïdors i subvencions. Tanmateix, segons les mateixes fonts, l’expedient de cessament va decaure des que l’exinterventor va assumir la plaça de Gavà.

L’assessora econòmica del món local cobreix les seues funcions, malgrat que ara està de baixa

La situació de provisionalitat no ha d’afectar l’aprovació del pressupost provincial de cara al 2025, que es presentarà avui, ja que ha estat informat favorablement per l’assessora econòmica, van assenyalar les fonts.

En referència al pressupost, l’equip de govern estava ahir a punt d’arribar a un acord amb el principal grup de l’oposició, de Junts-Impulsem, que a falta de tancar alguns serrells aquest mateix matí podria donar suport al projecte del president, Joan Talarn (Esquerra Republicana).

Junts-Impulsem va presentar fins a vint propostes per negociar els pressupostos amb el govern provincial i ahir esperava resposta a una petició sobre ajuts a la retirada d’amiant i reposició en equipaments municipals. El PP, en canvi, no havia manifestat el seu suport als comptes. El ple se celebrarà el proper dia 18. El que està ara en vigor ascendeix a 164,4 milions.