La Generalitat i el Govern liquiden la MAT del Pallars

EDUARDO BAYONA Periodista Lleida

El departament de Territori de la Generalitat ha emès un informe “desfavorable” al projecte de la línia MAT (Mot Alta Tensió) entre Laluenga (Osca) i Isona (Pallars Jussà) promogut per l’empresa Forestalia com a pas intermedi per transportar fins Barcelona la producció dels seus parcs eòlics i fotovoltaics de Lleida, Osca i Saragossa.

El projecte havia provocat el rebuig de les institucions del Pallars, amb quatre ajuntaments (Tremp, Isona i Conca Dellà, Castell de Mur i Gavet de la Conca) combatent-lo en els tribunals, i el seu veto havia arribat a ser inclòs en el pacte entre el PSC i ERC per a la investidura de Salvador Illa com a president de la Generalitat.

La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha confirmat aquest matí a Lleida el sentit de l’informe, mentre que fonts del Miteco (Ministeri per a la Transició Ecològica) van indicar que l’informe del Govern resultava “vinculant” a l’hora d’emetre la DIA (Declaració d’Impacte Ambiental del Projecte), la redacció de la qual es coneixerà en els propers dies.

El 6 de desembre caducaven els permisos d’accés a la subestació d’Isona emesos en el seu dia per Xarxa Elèctrica, tret que Forestalia obtingués abans una DIA favorable.

Per la seva part, fonts de Forestalia es mostren expectants davant el proper pronunciament del Miteco, i recorden que els projectes de generació amb DIA favorable tenen el seu valor pel desenvolupament i creació de llocs de treball al territori.