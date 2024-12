Milers d'esquiadors omplen les estacions de Lleida

Publicat per EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

Milers d’esquiadors es van desplaçar a les estacions del Pirineu de Lleida per gaudir de la neu en el primer cap de setmana de la temporada, en el qual els complexos hivernals de tipus alpí van oferir més de cent quilòmetres de pistes transitables.

Per Boí Taüll, que tenia disponibles dotze quilòmetres de pistes i que preveu continuar creixent fins a oferir els 46 del seu domini, van passar al llarg del cap de setmana un total de 2.170 esquiadors, als quals es van afegir més de 400 visitants que no van practicar l’esport blanc. Paral·lelament, per les pistes de Superespot van passar 750 esquiadors i per les de Port Ainé ho van fer uns altres 1.500. La primera estació tenia disponibles 14 pistes que sumaven 20 quilòmetres esquiables i la segona, quatre que oferien uns altres cinc km.

Fonts de Baqueira-Beret, estació que no acostuma a donar dades d’afluència, van qualificar de “bo” tant el balanç del cap de setmana com l’inici de la temporada en general.

Les estacions de Lleida han obert la campanya amb una capa de neu que superava els 75 centímetres de gruix en alguns casos. La neu va tornar a caure ahir a la nit de forma lleugera en diverses zones del Pirineu.